ATP Masters Toronto: Auch Carlos Alcaraz offenbar nicht am Start

Einem Medienbericht der “Marca” zufolge hat auch Carlos Alcaraz seine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto zurückgezogen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 22:24 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz verlor zuletzt im Wimbledon-Finale

Nächster Rückschlag für die Organisatoren des ATP-Masters-1000-Events in Toronto: Nach Jannik Sinner, Jack Draper und Novak Djokovic hat offenbar auch der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz seine Teilnahme am kanadischen Klassiker abgesagt. Das berichtete die spanische Sportzeitung “Marca” am Sonntagabend.

Demnach wird Alcaraz nach den Strapazen der vergangenen Monate noch etwas pausieren, um bei den US Open (24. August bis 7. September) in bestmöglicher Verfassung zu sein. Der Spanier gewann im Laufe der Sandplatzsaison drei Turniere (Monte-Carlo, Rom. French Open) und erreichte zuletzt auch in Wimbledon das Finale.

Zverev topgesetzt

Dem Bericht der “Marca” zufolge wird Alcaraz in dieser Woche wieder das körperliche Training aufnehmen, auf den Tennisplatz wird er erst in der kommenden Woche zurückkehren. Als Vorbereitung auf die US Open wird der fünffache Grand-Slam-Sieger beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati (7. bis 18. August) aufschlagen.

In Toronto (27. Juli bis 7. August) wird unterdessen Alexander Zverev die Setzliste anführen. Titelverteidiger ist Alexei Popyrin, der sich im Vorjahr - allerdings in Montreal - völlig überraschend in die prominente Siegerliste eintrug.