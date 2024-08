ATP Masters Montreal: Alexei Popyrin holt sensationell den Titel

Alexei Popyrin hat mit einem 6:2 und 6:4 gegen Andrey Rublev überraschend den Titel beim ATP-Masters-1000-Event in Montreal gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 06:18 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin hat seinen Lauf in Montreal bis zum Ende durchgezogen

Was für eine Woche für Alexei Popyrin! Der Australier schlug im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal Andrey Rublev sicher mit 6:2 und 6:4 und feierte damit seinen dritten Turniersieg auf der ATP-Tour. Zuvor hatte Popyrin 2021 in Singapur und im vergangenen Jahr in Umag triumphiert.

Auf dem Weg zum Championat konnte Popyrin insgesamt fnf Top-20-Spieler schlagen, darunter Ben Shelton und Hubert Hurkacz. Im Halbfinale gelang es dem 25-Jährigen, den Erfolgslauf von Washington-Champion Sebastian Korda zu beenden. Gegen Grigor Dimitrov wehrte der Überraschungsmann sogar drei Matchbälle ab. Im Finale gegen Rublev setzte Popyrin schon im ersten Spiel den Ton, breakte den Russen zu null.

Rublev verpasst zweiten Masters-Titel des Jahres

Lediglich einmal musste Popyrin seinen Aufschlag abgeben - nämlich zum 3:3 im zweiten Satz.Am Ende war er aber, wie schon beim Treffen in Monte-Carlo in diesem Frühjahr, zu stark für Rublev. Der Triumph in Kanada spült Alexei Popyrin nun auf ein neues Karriere-Hoch: Er dringt bis auf Position 23 in den ATP-Charts vor.

Für Andrey Rublev bedeutete der Finaleinzug in Montreal nach eher durchwaschenen letzten Wochen eine Wende zum Guten. Dennoch versäumte es Rublev, der erste Spieler in der laufenden Saison zu werden, der zwei Masters-Events gewinnen kann. Zuvor hatte er schon in Madrid zugeschlagen.

Für beide Spieler geht es sofort in Cincinnati weiter. Popyrin muss in Runde eins gegen Gael Monfils ran, könnte danach auf Carlos Alcaraz treffen. Rublev startet mit einem Freilos und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Giovanni Mpetshi Perricard und Zhizhen Zhang.

