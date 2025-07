Alte Fragen kehren zurück: Eigener Körper bremst Jack Draper aus

Jack Draper verpasst mit Toronto und Cincinnati gleich zwei wichtige Turniere in Nordamerika. Alte Fragen kehren zurück.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 12:10 Uhr

© Getty Images Jack Draper muss pausieren

In der Absagenflut vom Sonntagabend ging es fast schon ein wenig unter, dass Jack Draper neben dem ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto auch jenes in Cincinnati verpassen wird. Wie der Weltranglistenfünfte auf X (vormals Twitter) mitteilte, zog er sich nach dem Grand-Slam-Event in Wimbledon eine Verletzung am linken Arm zu und muss daher vorerst pausieren.

Wenngleich Draper von keiner gravierenden Verletzung sprach, stellt sich doch die Frage, in welcher Form der Brite bei den am 24. August beginnenden US Open ankommen wird. Zumal er sich nach seinem starken Saisonstart zuletzt schon auf Rasen alles andere als in Topform präsentiert hatte. So setzte es in Wimbledon bereits in Runde zwei das Aus.

Draper im Race derzeit auf Rang fünf

In der Vergangenheit machte Draper sein Körper oftmals einen Strich durch die Rechnung. In jungen Jahren hatte er immer wieder mit Krämpfen zu kämpfen, auch vor Verletzungen war der Brite nie gefeit. Bei den diesjährigen Australian Open musste der 23-Jährige im Achtelfinale gegen Carlos Alcaraz etwa aufgrund einer Hüftverletzung aufgeben.

Mit dem Finaleinzug in Doha sowie dem Titelgewinn in Indian Wells meldete sich Draper anschließend eindrucksvoll zurück, wodurch er im Race to Turin zwischenzeitlich auf Position drei vorstieß. Aktuell belegt der Engländer im Kampf um einen Platz beim Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler Rang fünf, der Vorsprung auf den neuntplatzierten Casper Ruud beträgt 815 Zähler.

Im Gegensatz zu Draper kann die Konkurrenz bei den beiden anstehenden 1000er-Events in Nordamerika fleißig Punkte sammeln - und den 23-Jährige im Race damit unter Druck setzen. Die gute Nachricht für die britischen Tennisfans: Die US Open sind historisch betrachtet Drapers bestes Grand-Slam-Turnier. Im Vorjahr erreichte er in New York erstmals auf Major-Ebene das Halbfinale.