ATP Basel: Tsitsipas rettet sich, Rune mit starkem Auftritt, Cilic bleibt glücklos

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP 500er-Turnier Basel die zweite Runde erreicht. Gegen Francisco Cerundolo siegte der Grieche 6:3, 6:7(3), 7:6(4). Holger Rune durfte sich über einen Zweisatzerfolg freuen. Marin Cilic schied aus.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.10.2024, 22:39 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hatte in Basel am Dienstagabend einen guten Auftritt, geriet dann aber in Bedrängnis.

Stefanos Tsitsipas startete mit einer 3:0-Führung seine dritte Turnierteilnahme in der St. Jakobhalle von Basel. Basis für eine Satzführung, die der Grieche fast schon makellos nach 31 gespielten Minuten eintüten konnte. Auch den zweiten Satz begann der im Turnier an Position drei Gesetzte direkt mit einem Break und knüpfte vorerst an die Leistung des ersten Durchgangs an.

Doch kurz vor dem Ziel holte Tsitsipas dann seinen Gegner zurück in die Partie. Cerundolo glich zum 4:4 aus und setzte sich kurz darauf im Tiebreak durch, den der Grieche zu fehlerhaft beging. So sah das Publikum doch noch einen dritten Satz, in dem Tsitsipas immer wieder unter Bedrängnis geriet, nach dem Break zum 5:6 jedoch mit dem Rebreak die Rettung in den letzten Tiebreak des Abends schaffte.

Und der sollte für Stefanos Tsitsipas doch noch die Erlösung bringen. Nach 2:34 Stunden Spielzeit beendete der erste Matchball eine zweigeteilte Partie, die unerwartet in die Verlängerung ging. Der langjährige Top10-Spieler darf sich nun auf ein Duell mit Botic van de Zandschulp freuen.

Holger Rune mit starkem Auftritt

Holger Rune setzte sich in zwei Sätzen gegen Nicolas Jarry durch. 6:4, 7:6(3) gewann der Däne das Erstrundenduell, das nur ein Break erlebte. Direkt im ersten Spiel musste Nicolas Jarry den Aufschlagverlust hinnehmen. Holger Rune ließ im gesamten Match keine einzige Breakchance zu und garnierte den starken Auftritt mit einem souveränen Tiebreak zum Sieg nach 1:27 Stunde.

In der zweiten Runde trifft der im Turnier an Position vier gesetzte Weltranglistenvierzehnte auf Dominic Stricker, der am Nachmittag gegen Tallon Griekspoor ebenfalls einen Zweisatzerfolg feiern konnte.

Marin Cilic scheitert im Tiebreak-Duell

Marin Cilic unterlag parallel auf dem Court 1 Jarrys Landsmann Alejandro Tabilo 6:7(4), 6:7(2) und verpasst damit das Duell gegen den topgesetzten Andrey Rublev. In den Tiebreaks überzeugte der Chilene mit einer stabileren Leistung.

In beiden Sätzen tauschten die Kontrahenten jeweils einmal ihre Aufschlagspiele aus, ließen sonst jedoch wenig zu. Marin Cilic kassiert damit die dritte Erstrundeniederlage in Folge, nachdem der Routinier in Hangzhou noch überraschend den Titel feiern konnte.

