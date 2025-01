Für Alexander Bublik war Rafael Nadals letztes Comeback "eine Schande"

Alexander Bublik scheint kein Fan des letzten Comebacks von Rafael Nadal zu sein. Das machte der Tennisprofis aus Kasachstan im russischen TV mit unschönen Aussagen deutlich. Nicht zum ersten Mal schießt Bublik gegen die Stars der Szene.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.01.2025, 11:41 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik hat sich bei vielen Tennisfans mal wieder unbeliebt gemacht.

Alexander Bublik hat sich auf der Tour nicht nur durch sein unkonventionelles Spiel einen Namen gemacht. Auch für klare Worte ist der 27-Jährige bekannt. Diese haben bei den Fans mal wieder für Unmut gesorgt. Denn Bublik lederte dieses Mal gegen Publikumsliebling Rafael Nadal ab.

Der kasachische Davis-Cup-Spieler bezeichnete die Tennislegende in Bezug auf seine Erscheinung in den letzten Monaten als „kahl und alt“. Nicht als Zirkus, sondern als „Schande“ würde Bublik, nach Aussagen im russischen TV, die letzten Monate in der Karriere von Nadal benennen. Auch Andy Murray wurde nicht ausgespart. Die Verpflichtung von “Sir Andy” als neuen Coach an der Seite von Novak Djokovic ist laut Bublik ein Festhalten an “Echos der Vergangenheit”.

Alexander Bublik beleidigte Dominic Thiem

Nicht zum ersten Mal wettert Bublik gegen ehemalige Topspieler. Auch schon gegenüber Dominic Thiem wurde der gebürtige Russe ausfällig und bezeichnete den nach einer Handgelenksverletzung zurückgekehrten Österreicher als „behinderten Menschen“.

Der vierfache Titelträger auf der ATP Tour möchte übrigens selbst einen anderen Weg wählen und stattdessen nach eigener Vorstellung „auf dem Höhepunkt der Karriere“ abtreten. Es bleibt abzuwarten, welche Höhepunkte die Laufbahn von Alexander Bublik bereithält, der jedoch kurz danach auch nicht auschließen konnte mit Mitte 30 auf der Challenger Tour aktiv zu sein.