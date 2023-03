Alexander Zverev – Beziehungsstatus: mächtig was los!

Bei Alexander Zverev passiert gerade sehr viel in seinem Umfeld – auch privat. In einer neuen Dokumentation spricht der Deutsche nun außergewöhnlich offen über seine Beziehung zu Sophia Thomalla und wie das Verhältnis ihn besonders während seiner Verletzungspause verändert hat.

Der Blick in die Box von Alexander Zverev lohnt in diesem Jahr doch sehr. Man sieht bekannte Gesichter, wie seinen Vater zum Beispiel. Neue Gesichter wie mal Tobias Kamke oder seinen neuen Fitnesstrainer Dalibor Sirola. In letzter Zeit vergeblich suchte man allerdings nach Zverevs Freundin Sophia Thomalla. Noch zu Beginn ihrer Beziehung hatte Thomalla ihren Freund auf vielen Turnieren begleitet und ihm vor Ort die Daumen gedrückt. Auch in den sozialen Medien verzichten beide seit Wochen auf private Turtelbilder, was Gerüchte nach einem Beziehungsaus anheizte.

Eine Beziehung der etwas anderen Art

Noch scheinen Zverev und Blitzlicht-Promi Sophia Thomalla ein Paar zu sein. Doch wie schwer ihre beiden Lebensentwürfe miteinander in Einklang zu bringen sind, hat das Paar nun in einer Dokumentation verraten. Moderatorin Thomalla spricht In der am Sonntag bei RTL+ erschienenen Dokumentation "ZVEREV – Der Unvollendete" offen über ihre Beziehung zu dem Tennisprofi und fast ihre Beziehung zu dem acht Jahre jüngeren Zverev so zusammen: "Es ist keine romantische Geschichte." Und versucht es danach zu erklären: "Es sind ja zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen." Ihre beiden Terminkalender seien kaum zu vergleichen.

Die Doku zeigt das Paar auch am Rand des Tennisplatzes, als er erstmals nach der Zwangspause wieder trainiert. Das gibt ihm wiederum Kraft. "Die Verletzung hat mich verändert", ist sich Alexander Zverev sicher. "Sie hat mir die Chance gegeben zu realisieren, dass es da draußen viel mehr gibt als Tennis." Klingt, als würden sich beide in gewissen Phasen gut tun, aber die Herausforderungen für die Beziehung scheint enorm.

Schwer vorstellbar, dass bei einem Blick in die Zverev-Box Frau Thomalla in naher Zukunft öfters zu sehen sein wird. Wobei: Am Strand von Miami wurde Thomalla in den letzten Tagen gesichtet. Da könnten sehr wohl wieder ein paar gemeinsame Schnappschüsse in der nächsten Woche entstehen. Die Terminkalender scheinen mal ausnahmsweise wieder aufeinander zu passen.