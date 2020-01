"Alexander Zverev braucht seinen Papa" - Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Zweite Episode von "Quiet, please - der tennisnet Podcast". Und Christopher Kas und Alexander Antonitsch nehmen sich die Themen ATP Cup, Alexander Zverev und die neue Zusammenarbeit zwischen Thomas Muster und Dominic Thiem vor.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2020, 10:25 Uhr

"Alexander Zverev braucht den Papa" - Quiet, please - der tennisnet Podcast

Was hat gut funktioniert beim ATP Cup - und wo gibt es noch Verbesserungsbedarf? Wie kann Alexander Zverev seine Probleme bis zu den Australien Open in den Griff bekommen? Und: Kann Thomas Muster aus Dominic Thiem einen besseren Spieler machen, als er es selbst gewesen ist? Die Antworten auf diese Fragen suchen und finden Christopher Kas, der als Coach von Peter Gojowczyk gerade in Australien weilt, und Alexander Antonitsch, der Turnierdirektor von Kitzbühel.

