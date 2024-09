Alexander Zverev: Entspannter Herbst mit guter Ausbeute?

Alexander Zverev hat nach seinem Viertelfinal-Aus die nächste Chance verpasst, um den langersehnten Grand-Slam-Titel wahr werden zu lassen. Im Herbst gilt es jetzt noch einige Punkte zu verteidigen. Der neue Weltranglistenzweite kann aber auch die Ausbeute steigern.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.09.2024, 16:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird in der nächsten Woche die neue Nummer zwei der Welt.

Bekanntlich haben Tennisprofis nie lange Zeit, um über Niederlagen nachzudenken. Schnell geht es auf der Tour mit dem nächsten Turnier weiter. Für Alexander Zverev, der in der kommenden Woche erstmal auf rang zwei der Weltrangliste platziert sein wird, ist jedoch eine kurze Pause in den nächsten Wochen angesagt, bevor es ab dem 24.09. beim ATP-500er-Turnier in Peking weitergeht. Anschließend folgt mit dem Masters in Shanghai das nächste große Turnier in Fernost.

Auffällig bei der Turnierplanung der deutschen Nummer eins ist der Verzicht auf das Turnier in Chengdu, das in der Woche vor Peking stattfinden wird. Auch beim Davis Cup, dessen “deutsche” Gruppe in China ausgespielt wird, fehlt der Weltranglistenvierte. In Chendgu verzichtet Zverev amit auf die Titelverteidung und verliert am Ende der Woche automatisch 250 Punkte in der Rangliste. bei ca. 800 Punkten Vorsprung auf den fünftplatzierten Medvedev kann der gebürtige Hamburger darauf gut verzichten, um für die größeren Events besser in Form zu sein.

Zverev startet Angriff auf die Nummer eins

Auch in Peking stehen mit 180 Punkten weitere Zähler auf dem Spiel, die Zverev nach seinem letztjährigen Halbfinaleinzug zu verteidigen hat. Beim Masters in Shanghai besteht dann weniger Druck. Gegen Roman Safiulin unterlag der 27-Jährige im ersten Match. Bis auf die weiteren 400 Punkte aus den beiden Siegen bei den ATP Finals im vergangenen November, sind sonst keine größeren Punktebeträge mehr auf dem Konto aus dem vergangenen Herbst.

Alexander Zverev kann also bei guten Ergebnissen den zweiten Platz festigen. Ein Angriff auf die Nummer eins sollte dann spätestens 2025 das Ziel sein. Und dann war da ja auch noch etwas mit einem Grand-Slam-Titel.