Alexander Zverev für ATP Finals qualifiziert

Alexander Zverev löste als vierter Spieler sein Ticket für die ATP Finals in Turin.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 12.10.2021, 20:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird in Turin an den Start gehen

Olympiasieger Alexander Zverev qualifizierte sich durch seinen Zweitrundenerfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells als vierter Spieler für die ATP Finals in Turin (14. bis 21. November). Es ist seine fünfte Teilnahme in Serie am Abschluss-Turnier, das er 2018 gewonnen hatte. "Ich spiele meine bislang beste Saison und bin wirklich glücklich, mich qualifiziert zu haben", sagte Zverev.

Neben dem Weltranglistenvierten stehen bislang Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Sieger Daniil Medvedev (Russland) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) als Teilnehmer der ATP Finals fest. Die restlichen vier verbleibenden Plätze werden derzeit von Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Hubert Hurkacz belegt. Die ersten beiden Verfolger sind Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime.

Zum aktuellen Stand im Race to Turin