Alexander Zverev für Davis Cup-Duell gegen Brasilien nachnominiert

Alexander Zverev ist für das Davis-Cup-Qualifikationsspiel in Brasilien nachnominiert worden. Das gab der DTB nun bekannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.02.2022, 13:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Das ist eine Überraschung! Alexander Zverev wird nun doch beim Davis-Cup-Duell zwischen Brasilien und Deutschland am 4. und 5. März antreten. Eine entsprechende Meldung hat der Deutsche Tennis Bund nun bestätigt.

Kurz zuvor war hierüber bereits spekuliert worden, nachdem brasilianische Medien über einen bereits erfolgten Direktflug Zverev von Mexiko (wo Zverev in Acapulco gespielt hatte) nach Brasilien berichtet hatte.

Michael Kohlmann und Alexander Zverev hätten schon in Melbourne bei den Australien Open verabredet, dass Zverev möglicherweise kurzfristig zum zum Team dazustoßen könne, heißt es nun. Ursprünglich hatte Zverev erklärt, der Termin passe nicht in seine Planung. Nachdem seiner Disqualifikation in Acapulco habe er aber schnell Bereitschaft erklärt.

Zverev war beim ATP-Turnier in Mexiko im Doppel den Schiedsrichter angegangen, hatte ihn zunächst schwer beleidigt und nach dem Match mit seinem Racket mehrfach auf den Schiedsrichterstuhl eingeschlagen. Er war daraufhin auch von der Einzelkonkurrenz disqualifiziert worden. Im Vorjahr hatte Zverev in Acapulco gewonnen.

Daniel Altmaier muss Zverev weichen

„Wir freuen uns, dass Alexander dabei ist. Sein Verhalten in Acapulco war ohne Frage inakzeptabel und falsch. Das hat Alexander selbst erkannt und sich dafür entschuldigt. Wir möchten ihm jetzt als Team helfen, die schwierige Phase zu überstehen“, heißt es von Seiten des Davis Cup-Kapitäns Kohlmann.

Zverevs Nominierung bedeutet allerdings auch, dass ein Akteur weichen muss: konkret Daniel Altmaier. Auch mit ihm habe Kohlmann schon in Melbourne über ein entsprechendes Szenario gesprochen.

Zverev stellt damit die Nummer 1 des deutschen Teams, vor Jan-Lennard Struff, Debütant Oscar Otte und dem Spitzendoppel um Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Die Qualifikationsrunde im März entscheidet darüber, welche Teams an der Gruppenphase der 16 besten Mannschaften im September teilnehmen werden. Die Endrunde mit Viertel-, Halb- und Finalspielen sollen vom 23. bis 27. November stattfinden.