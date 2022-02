Davis Cup: Deutschland mit Team-Leader Struff nach Brasilien

Teamchef Michael Kohlmann hat die Mannschaft für die Davis Cup-Qualifiers gegen Brasilien (4. und 5. März 2022 in Rio de Janeiro) bekanntgegeben. Neben Jan-Lennard Struff, Kevin Krawietz und Tim Pütz setzt Kohlmann auf zwei Neulinge.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 12:18 Uhr

© DTB Das deutsche Team für Rio: Struff, Pütz, Krawietz, Otte, Altmaier

Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Daniel Altmaier, Kevin Krawietz und Tim Pütz bilden das Team für die Davis Cup-Qualifikationsrunde gegen Brasilien. Erfahrenster Akteur ist damit Jan-Lennard Struff, der zum zwölften Mal im DTB-Dress auflaufen wird. „Jan-Lennard ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Er hat bei vergangenen Events schon öfter die Führungsrolle übernommen“, so Kohlmann. Dass auch Kevin Krawietz und Tim Pütz mit ihrer makellosen Davis Cup-Bilanz an den Zuckerhut reisen werden (7:0 - Krawietz; 8:0 - Pütz), freut den Bundestrainer: „Kevin und Tim gehören zum Kern der Mannschaft. Nicht nur durch die jüngsten Erfolge in Innsbruck und Madrid haben sie gezeigt, wie wichtig sie für das Team sind.“

Neu dabei sind Oscar Otte und Daniel Altmaier. „Als junger, aufstrebender Spieler hat sich Daniel Altmaier in das Team gespielt. So ist es auch bei Oscar Otte, der im letzten halben Jahr konstant gute Leistungen gezeigt hat und mittlerweile an Position 84 geranked ist. Beide haben es sich verdient, dabei zu sein“, begründet Kohlmann seine Entscheidung.

Zverev und Koepfer fehlen in Rio

Alexander Zverev kann in Südamerika nicht dabei sein. Der 24-Jährige: „Ich bin traurig die Davis Cup-Vorrunde in Brasilien zu verpassen. Leider passen Ort und Zeitpunkt mit zwei bevorstehenden Masters-Turnieren auf einem anderen Kontinent und Belag nicht in meinen Turnierplan. Für mein Heimatland zu spielen ist immer sehr wichtig für mich und ich bin stolz darauf, Deutschland zu repräsentieren. Aber ich habe mit den 1000er Turnieren große Chancen für mich persönlich, die ich versuchen möchte zu nutzen. Wir haben ein tolles Team, das beim Davis Cup-Finale im letzten Jahr gezeigt hat, wie stark es ist. Ich bin sicher, dass die Jungs gegen Brasilien großartig performen. Ich wünsche ihnen viel Erfolg und werde sie anfeuern!“

Auch Dominik Koepfer war für den Chef-Bundestrainer keine Option. Der vierfache Davis Cup-Spieler muss aktuell eine Verletzung auskurieren.

Zuletzt 2013 gegen Brasilien erfolgreich

Gegen die Brasilianer gewann Deutschland vier von sechs Aufeinandertreffen. Das letzte Mal begegneten sich die beiden Mannschaften 2013 in Ulm, als das DTB-Team mit 4:1 gewann. Jetzt spielt man wieder in Südamerika. „Das Klima und der Belag machen es zu einer sehr schweren Aufgabe. Keiner der Jungs spielt vorher auf Sand. Deshalb wird diese Woche in Rio sehr herausfordernd und wir müssen uns konzentriert vorbereiten“, sagt Kohlmann.

Wie wird gespielt?

Anfang März werden fünf Matches in der Parque Olímpico Arena Tenis auf Sand ausgetragen; zwei Einzel am ersten und ein Doppel und zwei weitere Einzel am zweiten Tag. Gespielt werden Dreisatz-Matches mit einem entscheidenden Tiebreak am Ende des dritten Durchgangs.

Mit einem Sieg würde sich das deutsche Team für die Finals qualifizieren. Die Endrunde wird später im Jahr stattfinden, wobei Ort und Zeitpunkt noch von der International Tennis Federation (ITF) bekannt gegeben werden. Bei einer Niederlage würde man in den sogenannten Playoffs gegen den Abstieg in die „Weltgruppe II“ spielen.