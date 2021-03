Alexander Zverev gewinnt Turnier in Acapulco

Alexander Zverev hat das ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco gewonnen. Der Deutsche besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:4 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 06:50 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Alexander Zverev hat in Acapulco zugeschlagen

Erster großer Erfolg für Alexander Zverev im Jahr 2021: Der gebürtige Hamburger holte in Acapulco seinen insgesamt 14. Titel auf der ATP-Tour, schlug im Finale Stefanos Tsitsipas mit 6:4 und 7:6 (3). In einem Match, das hin und her wogte: Der Grieche ging schnell mit 4:1 in Führung, Zverev machte daraufhin fünf Spiele in Folge, holte sich Satz eins. Im zweiten Durchgang schaffte Zverev das Break zum 5:4, konnte bei eigenem Aufschlag seinen ersten Matchball aber nicht nutzen. Im Tiebreak gab der Deutsche aber das Tempo vor, zauberte vor allem aus der Defensive mit seiner Rückhand.

Dieser Triumph bedeute ihm sehr viel, so Zverev im On-Court-Interview nach seinem Sieg. Vor zwei Jahren hat er hier mit Bruder Mischa den Doppel-Wettbewerb gewonnen, stand auch schon im Einzel im Endspiel, wo er gegen Nick Kyrgios in einem ganz knappen Match verloren hat. Diesmal durfte Zverev aber die silberen Birne, die der Sieger in Acapulco bekommt, in die Höhe stemmen. In natürlich durfte am Ende auch der Sombrerp nicht fehlen, den Alexander Zverev nach der Siegerehrung überreicht bekam.

Im Halbfinale hatten sich Zverev und Tsitsipas noch gegen zwei Außenseiter behaupten können, jeweils in zwei Sätzen. Im rein deutschen Duell mit Dominik Koepfer hatte sich Zverev ebenso durchgesetzt wie auch Tsitsipas gegen den erstaunlichen Italiener Lorenzo Musetti.

Für beide Spieler geht es in ein paar Tagen in Miami weiter. Und nach den Absagen einiger Topspieler wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem oder Roger Federer zählen sowohl Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas zum engsten Favoritenkreis beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco