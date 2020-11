Alexander Zverev glaubt an baldigen Grand-Slam-Titel

Alexander Zverev spielt ab Sonntag bei den ATP Finals in London. Im kommenden Jahr möchte die deutsche Nummer eins bei den Majors noch einen Schritt weiter gehen als 2019.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 13:09 Uhr

© Getty Images Alex Zverev möchte schon bald den nächsten Schritt setzen

Alexander Zverev hält es nur für eine Frage der Zeit, wann er seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnt. "Ich habe in New York gesagt, dass ich nicht mein bestes Tennis spiele. Aber ich war trotzdem im Finale", sagte der 23 Jahre alte Hamburger der Sport Bild: "Daher ist für mich interessant, was passiert, wenn ich mal mein bestes Tennis spiele."

Bei den diesjährigen US Open hatte Zverev erstmals das Endspiel beim einem der vier größten Turniere im Tennissport erreicht, war Dominic Thiem nach einer 2:0-Satzführung aber noch in fünf Durchgängen unterlegen. Schon zu Beginn des Jahres 2020 war bei den Australian Open beim Österreicher Endstation - damals gewann Thiem im Halbfinale in vier knappen Sätzen.

Zverev möchte in London um den Titel mitspielen

Er wisse, dass er "sehr nah dran" sei und "noch viele Dinge verbessern" könne: "Daher wird es für mich immer interessanter die nächsten Jahre." Die lange Coronapause hat Zverev genutzt, um noch robuster zu werden. Derzeit wiege er 90 Kilo, "so viel wie noch nie", sagte Zverev, der ab Sonntag bei den ATP-Finals in London um den Titel mitspielen will: "Ich wog vor Corona 84, habe also sechs Kilo an Muskeln zugelegt, vor allem an den Beinen und am Rücken."

Zverev hat das Saisonabschluss-Turnier 2018 gewonnen, im vergangenen Jahr erreicte er das Halbfinale. Und verlor dieses gegen Dominic Thiem. Die Auslosung der Gruppen erfolgt am Donnerstag.