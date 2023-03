Alexander Zverev: "Harte Arbeit zahlt sich aus"

Alexander Zverev hat beim ATP-500-Event von Dubai die Gunst der Stunde genutzt und das Halbfinale erreicht. Im Anschluss an seinen Erfolg über Lorenzo Sonego zeigte sich der Deutsche entsprechend gelöst.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 21:37 Uhr

Alexander Zverev steht in Dubai im Halbfinale

Ob Alexander Zverev in den Monaten außer Gefecht auf Dominic Thiem schielte, der just in diesen Wochen selbst nach Monaten des Misserfolgs als Rückkehrer endlich wieder zurück in die Spur gefunden hatte? Die Woche für Woche ansteigende Formkurve des Österreichers und guten Kumpel Zverevs insbesondere im Herbst des Vorjahres hätte dem gebürtigen Hamburger jedenfalls durchaus Grund zur Zuversicht geben können.

Diese Zuversicht hat der US-Open-Finalist aus 2020 jedenfalls gebraucht, um durch die zuletzt schwierigen Wochen zu kommen. Auf starke Siege setzte es bei Zverev zuletzt viel zu häufig sofortige Nackenschläge, erst in Dubai in dieser Woche konnte der Deutsche wieder das Viertelfinale eines ATP-Events erreichen. Es war das erste seit der folgenschweren Knöchelverletzung bei den French Open des Vorjahres. Und es war nur ein Startschuss.

Zverev zufrieden

Nun steht Zverev beim ATP-500-Event nämlich bereits in der Vorschlussrunde, zuletzt bezwang der gebürtige Hamburger Überraschungsmann und Auger-Aliassime-Bezwinger Lorenzo Sonego doch überzeugend in zwei Sätzen. Ein kräftiges Lebenszeichen vom ehemaligen Weltranglistenzweiten: "Es war eine schwierige Zeit für mich in den vergangenen neun Monaten und nun zeigt sich definitiv, dass sich die harte Arbeit auszahlt", sagte der Olympiasieger im Anschluss an seinen Viertelfinalerfolg. "Ich bin extrem glücklich über den Fortschritt und wie ich gerade spiele."

Zverev, der zuletzt immer wieder auch die gewohnten Probleme mit dem Aufschlag offenbarte, erklärte im Anschluss, worauf es in dieser Situation für ihn angekommen sei: "In meiner Situation galt es, sich auf die Basics zu besinnen und auf die Dinge, die man selbst kontrollieren kann wie den Aufschlag", so der Deutsche, der gegen Sonego das gesamte Match über eine tadellose Aufschlagleistung darbot.

Im Halbfinale wartet der gebürtige Hamburger nun auf Andrey Rublev, der zuletzt selbst mit einigen Formproblemen zu kämpfen hatte. Rublev besiegte im Viertelfinale den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen. Und wird der nächste, ganz große Gradmesser für Zverev. Der in Dubai die Chance hat, sich ein mögliches Finalduell mit Novak Djokovic zu erspielen. Und dort zu beweisen, wie weit der Deutsche wirklich bereits wieder ist.