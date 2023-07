tennisnet.com › ATP › ATP Hamburg European Open

Alexander Zverev - Höhere Mathematik in Hamburg

Alexander Zverev startet heute ins ATP-Tour-500-Turnier in Hamburg (live bei ServusTV und in unserem Ticker). Es geht wie schon in Bastad gegen Alex Molcan.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2023, 18:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev muss schon wieder gegen Alex Molcan ran

Wir versuchen uns mal an einem zusammengesetzten Zufallsexperiment: Die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander Zverev zum Auftakt in Bastad gegen Alex Molcan gelost würde, lag im 28er-Raster in Schweden bei acht gesetzten Spielern bei 1/20, das heißt bei 5,0 Prozent. In Hamburg war diese Begegnung sogar noch unwahrscheinlicher, hier wird ein 32er-Tableau bespielt, Zverev gegen Molcan in Runde eins lag also bei 1/24, mithin bei 4,17 Prozent. Jetzt aber aufgepasst: Die Chance, dass sich das Erstrundenmatch von Bastad auch in Hamburg ergeben würde, wird mit 0,2 Prozent berechnet.

Was uns aber zu einer ganz anderen Frage bringt: Warum wird das Treffen am Rothenbaum (live bei ServusTV und in unserem Liveticker) erst das dritte überhaupt zwischen den beiden sein? Das erste gab es schließlich auch erst vor wenigen Wochen in Roland Garros. Damals meinte Alexander Zverev, dass er den etwa vier Monate jüngeren Molcan aus Jugendtagen gut kenne. Aber dann haben sich die Wege offensichtlich schnell getrennt.

Zverev sieglos gegen Top-Ten-Gegner

Das lässt sich auf vielen Ebenen feststellen: Zverev wird bald 35 Millionen US Dollar an Preisgeldern verdient haben, Molcan kommt gerade mal auf deren zwei. Der nächste ATP-Titel wird für die deutsche Nummer eins der 20. sein - Alex Molcan hat noch kein einziges Championat nach Hause gebracht.

Dass Zverev den nächsten Meilenstein seiner herausragenden Karriere ausgerechnet in Hamburg erreicht, wäre zwar irgendwie passend. Die Leistungen in Bastad haben aber eher Zweifel daran gelassen. Es war, wie so oft, ein Auf und Ab: Gegen Molcan zum Auftakt machte es Zverev unnötig spannend, gegen Thiago Monteiro verlor er wenig Zeit und nur ein Spiel. Dass im Viertelfinale gegen Andrey Rublev aber so krachend Schluss ist, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Es war die achte Niederlage von Zverev gegen einen Top-Ten-Mann in Folge.

In Hamburg ist Zverev an Position vier gesetzt, gegen einstellig notierte Gegner in den ATP-Charts könnte er erst im Halbfinale (Casper Ruud) oder im großen Endspiel (wieder Rublev drankommen).

Zunächst aber muss Alexander Zverev eine Aufgabe lösen, deren Zustandekommen mathematisch kaum vorstellbar war.

Hier das Einzel-Tableau in Hamburg