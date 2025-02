Alexander Zverev in Buenos Aires - sein Gepäck auf den Malediven

Alexander Zverev will in Buenos Aires erstmals seit seiner Finalniederlage bei den Australian Open aufschlagen. Auf sein Outfit könnte man gespannt sein.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 10:22 Uhr

Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Beinarbeit: Es gibt einiges, was ein guter Tennisspieler mitbringen sollte, um erfolgreich zu sein. Grundlegend aber sind auch: Tennisschläger und Sportklamotten. Und hier hat Alexander Zverev aktuell offenbar ein Problem.

Denn der Weltranglisten-Zweite ist mittlerweile in Buenos Aires gelandet, um dort beim Sandplatzturnier in dieser Woche teilzunehmen. Das Problem: Sein Gepäck hat einen anderen Flugweg genommen - auf die Malediven.

Das gab Zverev auf Instagram bekannt.

Zverev witzelt über verlorene Taschen: “Ich vermute, sie brauchen jetzt schon Urlaub”

“Kann mir irgendjemand erklären, wie in aller Welt es möglich ist, dass ich von Rom nach Buenos Aires fliege - aber meine Taschen stattdessen auf die Malediven geschickt werden?”, schrieb er. Und schob scherzhaft an: “Ich vermute, sie brauchen jetzt schon Urlaub.”

Ironie der Geschichte. Die Malediven sind das übliche Urlaubsziel von Zverev zum Jahresende.

Ob seine Schläger auch abhanden gekommen sind, ließ Zverev offen - dies ist aber unwahrscheinlich. Die meisten Tennisprofis nehmen sie aus genau diesen Gründen (und aus Angst vor unsachgemäßer Behandlung) mit ins Handgepäck.

Es dürfte dennoch spannend zu sehen sein, wie Zverev in Buenos Aires auflaufen wird. Einen gut sortierten Sportshop seines Ausrüsters aber sollte es in der argentinischen Metropole allerdings geben, und Zverev hat noch Zeit zum Shopping: Als Topgesetzter hat er in Runde 1 ein Freilos und muss erst etwas später ins Turniergeschen einsteigen.

Er trifft dann auf den Sieger der Partie zwischen Roberto Carballés Baena und Dusan Lajovic.