Alexander Zverev: Jeder Zentimeter mehr braucht mehr Schlaf

Größere Menschen bräuchten mehr Schlaf, so Alexander Zverev am Montag in New York City. Kein Wunder, dass die deutsche Nummer eins lieber die späten Matches bestreitet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 09:11 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Warum muss ich schon wieder so früh raus? Alexander Zverev am Montag in Flushing Meadows

Das Thema Schlaf war ein großes in der Befragung von Alexander Zverev nach dessen Erstrundensieg gegen Maximilian Marterer bei den US Open 2024. Für Zverev gilt bekanntlich, dass die Startzeiten seiner Matches gerne in der fortgeschrittenen zweiten Tageshälfte liegen dürfen. Der Beginn um elf Uhr gegen Marterer hat ihn also nicht begeistert (übrigens auch nicht die Ansetzung „nur“ auf dem Grandstand).

Die Laune war bei der deutschen Nummer eins dennoch gut. Vor allem eben beim Thema Schlaf. Zunächst einmal: Sobald er sich in die Horizontale begebe, falle er quasi sekündlich in den Tiefschlaf. Noch spannender aber: Er habe eine Studie gelesen, so Zverev, in der ausgeführt wurde, dass der Bedarf an Schlaf proportional zur Körpergröße steige. So gesehen ist es verständlich, dass die Schlafstundenanzahl bei Zverev mit stolzen 1,98 Metern deutlich im zweistelligen Bereich liege.

Schwartzman fehlen auf Opelka 41 Zentimeter

Wenn nun Reilly Opelka besser aufgelegt gewesen wäre (nach der Niederlage gegen Lorenzo Musetti haben sich Fragen in diese Richtung verboten), hätte man gerne gewusst, wie das denn beim 2,11 Meter großen US-Amerikaner ist. Ist Opelka nur noch zur Nahrungsaufnahme und zu seinen Matches wach?

Und umgekehrt Diego Schwartzman, dem auf Opelka satte 41 Zentimeter fehlen: Reicht dem herrlichen Argentinier, der gestern tränenreich Abschied von der Grand-Slam-Bühne genommen hat, ein Power Nap von 15 Minuten pro Tag, um mit sich ins Reine zu kommen?

Die Lösung liegt natürlich auf der Hand: Um bestes Tennis zu garantieren, sind die Matches von Spielern der Größenordnung Sebastian Baez zwingend ganz früh anzusetzen. Zverev, Opelka und Co. können dann die Nacht zum Tag machen. Am heutigen Dienstag ist es dann doch wieder eher früh geworden für Alexander Zverev: er spielt die zweite Partie nach 17 Uhr MESZ im louis Armstrong Stadium.

