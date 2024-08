Alexander Zverev schlägt 2025 beim "Golden Swing" auf

Alexander Zverev wird 2025 sowohl in Buenos Aires als auch in Rio de Janeiro an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 17:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielt 2025 in Rio de Janeiro

Alexander Zverev nimmt hinsichtlich seines Turnierplans eine Änderung vor und wird im kommenden Jahr beim “Golden Swing” in Südamerika aufschlagen. Wie am Montag bekannt wurde, wird der Deutsche bei den Turnieren in Buenos Aires (10. bis 16. Februar) und Rio de Janeiro (17. bis 23. Februar) an den Start gehen.

Zverev ersetzt somit gewissermaßen Carlos Alcaraz als Hauptattraktion während der südamerikanischen Sandplatztournee. Der vierfache Grand-Slam-Sieger aus Spanien spielte in der laufenden Saison in Buenos Aires und Rio de Janeiro, 2025 wird der Weltranglistendritte jedoch in Europa bleiben.

Premiere für Zverev

Für Zverev steht im kommenden Jahr indes eine Premiere an, ging er beim “Golden Swing” bislang doch noch nie an den Start. In der Vergangenheit hatten einige Topspieler - darunter Rafael Nadal - immer wieder über die extremen Bedingungen bei den Turnieren in Südamerika geklagt.

Aktuell will sich Zverev den Feinschliff für die am 26. August beginnenden US Open holen. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal verlor der Olympiasieger von 2021 im Viertelfinale gegen Sebastian Korda, weiter geht es für ihn nun in Cincinnati. Dort hat Zverev als Nummer drei des Turniers zunächst ein Freilos.