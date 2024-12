Alexander Zverev schlägt 2025 erstmals in Gstaad auf

Alexander Zverev wird 2025 erstmals beim ATP-250-Turnier in Gstaad an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.12.2024, 13:30 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev startet 2025 in Gstaad

Alexander Zverev wird 2025 zum ersten Mal in seiner Karriere in Gstaad aufschlagen. Das gaben die Veranstalter des ATP-250-Events am Dienstag bekannt. Das Sandplatzturnier in der Schweiz wird im kommenden Jahr vom 14. bis 20. Juli und damit unmittelbar nach dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon über die Bühne gehen.

Neben Zverev, der als Weltranglistenzweiter überwintert, werden 2025 in Gstaad auch Casper Ruud und Stan Wawrinka an den Start gehen. Somit steht bereits jetzt fest, dass den Zuschauern ein äußerst attraktives Teilnehmerfeld geboten wird. Titelverteidiger ist Matteo Berrettini.

Mit der Zusage für Gstaad nimmt Zverevs Turnierkalender im kommenden Jahr etwas konkretere Form an. Sein Auftritt in Gstaad wird für den Deutschen übrigens nicht die einzige Premiere sein, wird er im Februar doch auch beim “Golden Swing” in Südamerika starten.