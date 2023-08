Alexander Zverev: Schneller zurück in Top 10 als gedacht?

Alexander Zverev hat mit dem Auftaktsieg beim ATP Masters in Cincinnati Punkte für die Weltrangliste hinzugewonnen. Der Weg zurück an die Spitze könnte schnell gehen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 14:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev sammelt in diesen Wochen viele Punkte für das Ranking.

Zugegeben, die Anzahl der Punkte zum Erreichen der zweiten Runde beim Masters-Turnier (45) sind in den forderen Rankingregionen eher Peanuts. Alexander Zverev belegt in dieser Woche Platz 17 des ATP Rankings. Der Titel beim Heimturnier am Rothenbaum brachte satte 500 Punkte und den Sprung in die Top 20. Theoretisch wäre eine Platzierung in den Top 10 bereits am nächsten Montag für die deutsche Nummer eins möglich.

Doch dafür müsste Zverev in dieser Woche im Bundesstaat Ohio den Titel holen. Mit den 1000 Punkten wäre im Live-Ranking aktuell Platz zehn drin. Theoretisch versteht sich, da auch andere Spieler in dieser Woche Punkte sammeln. Doch Zverevs Vorteil ist seit den French Open der, dass er keine Punkte verteidigen muss. Durch die Verletzung im letzten Jahr im Roland-Garros-Halbfinale konnte Zverev bekanntlich im Jahr 2022 keine Matches mehr bestreiten. Zverev hat also im wahrsten Sinne nichts zu verlieren. Oder kann nur gewinnen. Welche Formulierung bevorzugt wird, sei jeder hier lesenden Personen allein überlassen.

Zverev kann im Herbst viele Punkte sammeln

Da nach dem Masters in Cincinnati die US Open doppelt so viele Punkte für das Ranking bringen und mit Shanghai und Paris noch zwei weitere Masters-Turniere anstehen, erscheint eine Jahresendplatzierung in den Top 10 für Alexander Zverev mehr als realistisch. Sollte das gelingen, ist auch die Teilnahme an den ATP Finals ziemlich sicher. Dort gibt es weitere wertvolle Punkte. Tennisranglisten sind eben wie das Spiel selbst: Punkt für Punkt geht es weiter.