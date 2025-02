Alexander Zverev startet mit Vorfreude in Buenos Aires

Alexander Zverevgeht als topgesetzter Spieler beim ATP 250er-Turnier in Buenos Aires an den Start. Die Südamerikareise auf der ATP Tour ist für den besten deutschen Tennisspieler eine Premiere.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.02.2025, 16:06 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht mit neuer Motivation in Buenos Aires an den Start.

Nach seiner deutlichen Niederlage im Endspiel der Australian Open, kehrt Alexander Zverev in der kommenden Woche auf die Tour zurück. In Buenos Aires wird der Weltranglistenzweite sein Debüt geben und damit auch erstmals beim jährlichen Sandplatz-Swing in Südamerika aufschlagen.

Und die Vorfreude auf neue Turnier-Erfahrungen ist beim 27-Jährigen sehr groß. Vor allem auf die Atmosphäre auf dem Court freut sich der gebürtige Hamburger ganz besonders, der nach eigener Aussage in den vergangenen zwei Wochen neue Motivation schöpfen konnte und damit sicherlich auch schon auf die nächsten großen Aufgaben blickt.

Auch Alcaraz, Thiem und co. schlugen in Südamerika auf

Doch zuvor geht es um gute Ergebnisse in Südamerika. Nach der Woche in Buenos Aires wird Zverev auch beim 500er-Event in Rio aufschlagen. In beiden Städten wird Holger Rune als zweitbester Akteur der Weltrangliste hinter Zverev in das Turnier starten. Viele Sandplatzspezialisten, nicht nur aus dem südamerikanischen Raum, finden sich jährlich im Februar in den Metropolen des Kontinents ein, um wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln. Auch Stars wie Carlos Alcaraz oder Dominic Thiem scheuten in der Vergangenheit den Flug auf die Südhalbugel nicht.

In der ersten Runde hat der topgesetzte Spieler des Turniers ein Freilos. Alexander Zverev wird daher erst in der zweiten Runde in das Turniergeschehen eingreifen. Roberto Carballes Baena oder Dusan Lajovic wird der Kontrahent für das erste Tourmatch auf dem südamerikanischen Kontinent lauten.