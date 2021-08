Alexander Zverev verzichtet auf Davis Cup

Alexander Zverev hat bekannt gegeben, dass er auf eine Teilnahme am Davis Cup zum Ende des Jahres verzichtet. Der Grund: die lange Saison - und das neue System.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.08.2021, 14:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

„Aber auch ich bin nur ein Mensch und brauche mal Urlaub. Wir spielen von Januar bis Oktober. Im November bei diesem Modus werde ich nicht spielen“, zitiert die dpa den Hamburger aus einem Interview mit der heutigen Sport Bild.

Zverev hatte nach seinem Olympiasieg das aktuell laufende Masters-Turnier in Toronto abgesagt. In der kommenden Woche in Cincinnati ist er jedoch noch gemeldet.

Zverev zum Davis Cup: "Sobald es wieder das alte Format gibt, bin ich dabei"

Am "neuen" Davis Cup hatte Zverev schon mehrfach Kritik geäußert. Im Gegensatz zum alten System wird seit 2019 zum Ende der Saison ein Finalturnier abgehalten. 2021 soll dieses über zwei Wochen laufen, unter anderem vom 25. bis 30. November in Innsbruck mit einer Partie zwischen Österreich und Deutschland. Am 5. Dezember soll das in Madrid der Davis-Cup-Sieger ermittelt werden.

Für Zverev kommt das neue System offenbar gar nicht in Betracht. „Sobald es wieder das alte Format gibt, mit Heimvorteil und einem Duell am Wochenende, bin ich dabei", erklärte er weiter.

Zverev: "Gold für Deutschland geholt"

Zverev äußerte sich auch zum Olympiasieg am vorvergangenen Sonntag, als er gegen Karen Khachanov im Finale siegte und die Goldmedaille gewann. Einziger Wermutstropfen: dass seine Familie aus Coronavorsichtsmaßnahmen nicht dabei war. "Der Empfang des deutschen Teams im olympischen Dorf war da zumindest ein kleiner Trost. So einen Zusammenhalt in so einer großen Truppe habe ich noch nie gespürt", so Zverev. "Das ist mein Olympia-Erlebnis schlechthin, und daher bin ich stolz, Gold für alle diese Sportler und Deutschland geholt zu haben, nicht nur für mich."