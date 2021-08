Olympia: Alexander Zverev gewinnt Gold!

Alexander Zverev hat das Finale des Olympischen Tennisturniers glatt gewonnen und damit eine Goldmedaille für das deutsche Team gesichert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.08.2021, 12:14 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Zverev schlug im Endspiel am Sonntagvormittag Karen Khachanov (Russland) mit 6:3, 6:1.

Erstmals seit Boris Becker und Michael Stich im Doppel in 1992 holte damit ein deutscher Tennisprofi die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, zuletzt hatte 2016 Angelique Kerber im Fraueneinzel Silber gewonnen. Die letzte deutsche Goldmedaille im Einzel hatte Steffi Graf 1988 in Seoul geholt.

Zverev dominierte das Finale fast durchweg. Khachanov ging zwar mit einem glatten Aufschlagspiel in Führung, das entscheidende Break im ersten Durchgang gelang dem Hamburger aber schon zum 2:1. Auch im zweiten Satz startete Zverev hochkonzentriert, beim 40:0 im ersten Aufschlagspiel war er fast den kompletten Ballwechsel hinweg in der Defensive und holte sich das Spiel mit einer krachenden Rückhand die Linie entlang. Anschließend schaffte auch hier das frühe Break, beim 3:0 holte er sich in einem langen Aufschlagspiel Khachanovs das zweite Break des Satzes - die Vorentscheidung. Khachanov gelang beim 5:0 für Zverev noch das Ehrenspiel.

Hier könnt ihr das Match im Liveticker nachlesen!

Zverev legt nach Sieg über Djokovic nach

Insgesamt war Zverev der klar druckvollere Spieler, Khachanov spielte schön mit, konnte aber zu selten diktieren, ihm fehlte letztlich die Wucht im Spiel. Bei eigenem Aufschlag war Zverev zudem so gut wie unangreifbar: Nur eine Breakchance ließ er im ersten Satz zu und wehrte sie mit einem starken ersten Service ab. Der 24-Jährige ist mithin der erste Einzelspieler aus Deutschland, der Gold gewinnen konnte.

Zverev hatte im Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic überraschend besiegt, nach 1:6, 2:3-(Break-)Rückstand eine überragende Leistung abgerufen und vom größten Moment seiner Tenniskarriere gesprochen. Dem hat er nun noch mal eins draufgesetzt.

Für das deutsche Olympia-Team ist es die vierte Goldmedaille in Tokio nach den Dressurreiterinnen (Team sowie Jessica von Bredow-Werndl im Einzel) und der Slalom-Kanutin Ricarda Funk.