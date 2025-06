Alexander Zverev: Von der Liebe zum Rasen noch weit entfernt

Alexander Zverev hat in Wimbledon eigentlich wenig zu verlieren. Zu weit ist die deutsche Nummer eins in den letzten Jahren auf dem Rasen mit seinen Leistungen von den besten Spielern entfernt, ist aber auch nicht so schlecht auf dem Grün, wie oft behauptet wird.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 10:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist mit seiner bisherigen Rasensaison nicht unzufrieden.

Wimbledon und Alexander Zverev. Beide haben einen großen Namen in der Tenniswelt. Und beide kamen bisher noch nie so richtig zusammen. Denn die deutsche Nummer eins fühlte sich noch nie so richtig wohl auf dem Rasen. Ein Rasentitel fehlt dem gebürtigen Hamburger noch in der Vita. Das Achtelfinale ist das Beste, was Zverev bisher an der Church Road zu Stande bekommen hat.

Auch in diesem Jahr gehört Alexander Zverev maximal nur zum erweiterten Favoritenkreis beim Rasenklassiker. Daran änderte auch der Halbfinaleinzug im westfälischen Halle nichts, in dem dann gegen Daniil Medvedev Schluss war, der selbst auch nicht gerade den Rasen zu seinen Favoriten zählt.

Zverev möchte sich "nicht beschweren"

Zverev betont im Vorfeld von Wimbledon seine positive Verfassung und möchte sich über seine bisherigen Auftritte auf dem Rasen “nicht beschweren”. Selbe Aussage dürfte auch auf Erstrundengegner Arthur Rinderknech zutreffen. Gegen den Franzosen ist Zverev klar favorisiert, trotz des guten Serves des aktuell 70. der Tenniswelt.

Es ist Alexander Zverev zu wünschen, dass vor allem auf dem Rasen eine neue Leichtigkeit im eigenen Spiel einkehrt. Zu verlieren hat Zverev in Wimbledon eigentlich wenig. Denn niemand wird den besten deutschen Tennisspieler nach seinem bisherigen Abschneiden zu den großen Favoriten zählen. Bei keinem anderen der vier großen Majors gibt es also so wenig Druck zu verspüren.

Und genau das könnte Alexander Zverev nutzen, um auf dem Rasen mutiger zu agieren und vielleicht auch gelegentlich situativ etwas auszuprobieren. Dieses Vorgehen ist eigentlich nichts, was dem Deutschen so wirklich liegt. Aber es könnte Möglichkeiten eröffnen auf einem Untergrund, auf dem Alexander Zverev deutlich besser agiert als oft angenommen.

