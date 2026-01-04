Alexander Zverev: Wenn die Lok einmal ins Rollen kommt …

Alexander Zverev hat seine Saison 2026 beim United Cup in Sydney mit einem letztlich souveränen Sieg gegen Tallon Griekspoor begonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 11:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hat die Saison 2026 mit einem Sieg eröffnet

Er sei wie eine Diesel-Lokomotive, die ein bisschen Zeit brauche, um in Schwung zu kommen, hat Alexander Zverev vor Beginn des United Cups 2026 sinngemäß formuliert. Und wie um diese Einschätzung zu unterstreichen, gestaltete die deutsche Nummer eins sein Auftaktmatch gegen Tallon Griekspoor genau so. Bis zum Stand von 6:5 gelang Zverev gegen den Niederländer kein einziger Punkt, wenn dieser einen ersten Aufschlag ins Feld brachte. Dann aber gewann Zverev gleich vier in Folge - und damit den ersten Satz.

In Durchgang zwei gab Zverev insgesamt nur sieben Punkte ab. Kein Wunder, dass er danach noch Kraft und Lust für das gemischte Doppel mit Laura Siegemund hatte. Das dann auch souverän gewonnen wurde. Die Zverev-Lok scheint also Fahrt aufgenommen zu haben.

Fritz und de Minaur mit Problemen

Das sollte man nun nicht zu hoch hängen. Und Alexander Zverev wird das mit seiner großen Erfahrung auch sicher nicht tun. Aber gerade mit Blick auf ein paar Kollegen in den Top Ten nimmt Zverev den Erfolg gegen Griekspoor gerne. Denn Taylor Fritz, der in den vergangenen Monaten immer mehr zum Angstgegner von Zverev mutiert ist, scheint große Probleme mit seinem lädierten Knie zu haben. Ob der US-Amerikaner beim United Cup weiterspielen wird, ist offen.

Und Alex de Minaur, der normalerweise in der Heimat ganz besonders gut spielt, musste sich in seinem ersten Match des Jahres Casper Ruud glatt geschlagen geben. Was keine Schande ist: Schließlich war Ruud selbst lange Stammgast in der Bel Etage der ATP-Tour - und hat im vergangenen Jahr in Madrid ein 1000er-Turnier gewonnen.

Für Alexander Zverev geht es im zweiten Gruppenspiel in Sydney nun noch gegen Polen. Und damit wohl gegen Hubert Hurkacz. Gegen den hat Zverev eine Bilanz von drei Siegen und einer Niederlage. 2024 standen sich die beiden beim United Cup schon gegenüber. Alexander Zverev behielt damals knapp in drei Sätzen die Oberhand.

