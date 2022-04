Alexei Popyrin im tennisnet-Interview: "Aktuell habe ich immer noch diese kleine Stimme im Hinterkopf"

Alexei Popyrin spricht im großen Interview mit tennisnet.com über die Aufs und Abs im Tennissport, die Opfer seiner Eltern und die ganz großen Ziele.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 11:47 Uhr

Alexei Popyrin spricht im großen Interview mit tennisnet.com über den steinigen Weg nach oben, Opfer seiner Eltern und die ganz großen Ziele

Guten Tag Herr Popyrin. Gesten haben Sie aus dem ATP-250-Event hier in Marrakesch rausgezogen: Was ist der Grund dafür?

Ich habe eine Zehenverletzung. Seit den US Open im Vorjahr habe ich sie unter Kontrolle gehabt. Ich habe letztes Jahr nach den US Open drei Wochen pausiert, um die Schmerzen loszuwerden. Und ich habe es so während der gesamten Hartplatzsaison in den Griff bekommen. Als ich nun auf Sandplatz umstellte, dachte ich, dass es genauso sein würde wie in der Hartplatzsaison. Leider aber hat sich die Verletzung auf Sandplatz weiter verschlimmert. Wir glauben, dass es daran liegt, dass der Sand zwischen den Zehen reibt und die Schnittwunde dadurch noch größer wird. Ich muss also einige Zeit pausieren und wir müssen einen Weg finden, wie wir das während der Sandplatzsaison in den Griff bekommen.

Haben Sie schon Pläne, wann Sie zurückkommen wollen, welche Turniere Sie spielen wollen?

Ich spiele im Moment überhaupt kein Tennis. Ich kann keine Schuhe tragen, schon seit drei Tagen nicht mehr. So habe ich mich aber auch das letzte Mal von dieser Verletzung erholt. Mein Ziel ist es, in Monte Carlo zu spielen, aber ich war in den letzten vier Tagen nicht auf dem Platz und muss am Samstag die Qualifikation spielen. Es fühlt sich bereits besser an, aber es wird einige Zeit dauern, und wir hoffen, dass wir einen Weg finden, es in Monte Carlo und bei all diesen Turnieren in den Griff zu bekommen.

Hat sich die Verletzung bereits zu Beginn der Saison in irgendeiner Weise auf Sie ausgewirkt?

Nein, nicht wirklich. Wir haben einen Weg gefunden, die Verletzung zu behandeln, indem wir sie bandagiert haben. Wir haben die beiden Zehen zusammengeklebt, den kleinen Zeh und den Zeh daneben. Dann haben wir ein Tape dazwischen geklebt und die beiden Zehen zusammengeklebt. So haben wir versucht, die beiden Zehen so stabil wie möglich zu machen, damit sie nicht aneinander reiben. Aber nach drei Tagen auf dem Sandplatz war der Zehen plötzlich geschwollen und ich konnte kaum noch laufen.

Werfen wir einen Blick auf die letztjährige Saison, die für Sie recht erfolgreich war: Sie haben Ihren ersten Titel auf der ATP-Tour gewonnen und ein paar Monate später mit Platz 59 Ihr Karrierehoch erreicht. Wie beurteilen Sie Ihre Entwicklung im letzten Jahr?

Ja, das letzte Jahr war eigentlich ein richtig gutes Jahr für mich. Ich glaube, ich konnte im letzten Jahr all meine Ziele erreichen. Ich habe ein Karrierehoch erreicht, die Top 100 geknackt und meine Position innerhalb der Top 100 gefestigt, was gut war. Der Start in dieses Jahr war nicht der beste für mich, aber das letzte Jahr war ein großartiges Jahr. Für mich waren meine Leistungen bei den Grand Slams wahrscheinlich die größte Schattenseite des letzten Jahres. Für mich war die Leistung bei den Grand-Slam-Turnieren nicht so großartig. Wenn sie so gut gewesen wären wie in den vergangenen Jahren und ich das gleiche Niveau auf der ATP-Tour beibehalten hätte, dann wäre ich überaus zufrieden gewesen.

Für mich waren meine Leistungen bei den Grand Slams wahrscheinlich die größte Schattenseite des letzten Jahres. Popyrin über ausgebliebene Erfolge auf Major-Niveau

Sie sagen, dass es immer Ihr Ziel war und ist, Grand Slams zu gewinnen, und dass es Ihr Ziel ist, die Spitze der Weltrangliste zu erreichen. Was denken Sie, welche Schritte müssen Sie jetzt, wenn Sie verletzungsfrei sind, unternehmen, um den nächsten Schritt zu machen und diesen Zielen näher zu kommen?

Ich denke, ich muss einfach weiterarbeiten. Ich glaube wirklich, dass ich das Zeug dazu habe, an der Spitze mitzuspielen. Für mich heißt es einfach, weiterzuarbeiten, die richtigen Dinge zu tun, dem Team um mich herum und mir selbst weiterhin zu vertrauen und daran zu glauben, dass ich es schaffen kann. Denn ich glaube, dass ich eines Tages in der Lage sein kann, um Grand Slams zu spielen und in der Rangliste ganz oben zu stehen. Das ist der Glaube, den ich habe. Ich muss einfach weiter das Richtige tun, weiter hart trainieren und weiter gut spielen. Und dann bin ich sicher, dass es eines Tages kommen wird.

Letztes Jahr sagten Sie in einem Interview mit Tennis Majors, dass Sie sich während der Pandemie 2020 an das Leben im Privaten gewöhnt haben. Beeinflusst Sie diese Erfahrung, über lange Zeit mit der Familie zusammen zu sein, mit der Freundin zusammen zu sein und eine tolle Zeit zu haben, in irgendeiner Weise im Moment? Gibt es Zeiten, in denen Sie darüber nachdenken, etwas kürzerzutreten?

Ich glaube, als die Tour nach dem Lockdown zurückkam, war es sehr schwer für mich, meine Heimat zu verlassen. Ich habe mich sehr daran gewöhnt. Ich habe mich zu Hause sehr wohl gefühlt, im Kreise meiner Familie. Ich habe mich daran gewöhnt, vier Monate lang an einem Ort zu bleiben. Ich glaube, ich habe nach der Rückkehr der Tour ein halbes Jahr gebraucht, um wieder wirklich motiviert zu sein, wieder auf höchstem Niveau zu spielen und zu konkurrieren. Denn ich weiß, dass ich während dem Lockdown nicht so viel trainiert habe, wie ich hätte trainieren sollen. Ich hatte überhaupt keine Gelegenheit zu trainieren, aber zumindest meine Fitness hätte ich aufrechterhalten können. Das habe ich nicht so gut gemacht, wie ich es hätte tun können. Aber diese Zeit des Lockdowns hat mir im letzten Jahr einen Schub gegeben. Denn ich glaube nicht, dass dieser Schub im letzten Jahr gekommen wäre, wenn es keinen Lockdown gegeben hätte, und wenn es diese sechs harten Monate – was meine Leistung betrifft - danach nicht gegeben hätte.

Das habe ich nicht so gut gemacht, wie ich es hätte tun können. Der Australier über eine ganz besondere Lockdown-Erfahrung in 2020.

Für das australische Tennis war dieses Jahr eine ziemliche Achterbahnfahrt mit all den Ereignissen. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation des Tennissports in Ihrem Heimatland?

Ich denke, das australische Tennis hat so viel Potenzial wie schon lange nicht mehr. Wir haben so viele gute Spieler, wir haben derzeit sieben australische Spieler unter den Top 100 der Weltrangliste. Ich denke, das zeigt, dass das australische Tennis auf dem richtigen Weg ist. Wir haben Demon (Anm. Alex de Minaur), Kicks (Anm. Nick Kyrgios), Kookinakis (Anm. Thanasi), der auf dem Weg nach oben ist und eine großartige Saison spielt, wir haben Millman (Anm. John), Thompson (Anm. Jordan), Duckworth (Anm. James), wir haben mich: Und wir alle kämpfen um die Nummer-eins-Position in Australien. Ich denke, das zeigt einfach, wie viel Potenzial wir im gesamten Kader haben. Und das gibt uns wirklich Hoffnung für den Davis Cup. Für alle australischen Jungs ist der Davis Cup ein großes Ziel. Und da wir sieben, acht Spieler unter den Top 100 haben, könnten wir in naher Zukunft tatsächlich in der Lage sein, diese Trophäe zu holen.

Mit Ihnen als Australier möchte ich natürlich auch ein wenig über Ash Barty zu sprechen kommen, die ihren Rücktritt vom Tennissport bekanntgegeben hat. Können Sie ihre Entscheidung nachvollziehen?

Ja, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ash hat eine unglaubliche Karriere hinter sich. Sie hat früh ihre Karriere beendet und ist dann zurückgekommen und war lange Zeit an der Spitze des Frauentennis. Sie hat alles erreicht, was sie erreichen wollte. Ich könnte die Entscheidung, die sie getroffen hat, nicht mehr respektieren. Ich denke, wenn sie glaubt, dass es die richtige Entscheidung für sie ist, dann stehe ich zu 100 Prozent hinter ihrer Entscheidung. Und ehrlich gesagt, wenn man in dem Sport, in dem man Profi ist, alles erreicht hat, was man erreichen wollte, warum sollte man dann noch weiterspielen? Ich kann definitiv nachvollziehen, wie es ist, zu Hause zu bleiben und die ganze Zeit bei der Familie zu sein. Und wenn man das als oberste Priorität hat, dann stehe ich zu 100 Prozent dahinter.

Für österreichische Tennisfans ist Ihr Name 2019 ziemlich populär geworden, als Sie Dominic Thiem bei den Australian Open geschlagen haben (Anm. Dominic Thiem musste damals im dritten Satz beim Stand von 0:2 aufgeben). Es war Ihr erster Sieg gegen einen Top-10-Spieler: Welche Erinnerungen haben Sie an das Spiel damals?

Ich erinnere mich, dass es ein gutes Spiel von meiner Seite aus war. Wissen Sie, ich war wirklich nervös, als ich auf den Platz kam. Es war erst das zweite Mal, dass ich bei den Australian Open gespielt habe, es war erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt bei einem Grand Slam gespielt habe. Und mit Dominic Thiem gegen einen der besten Spieler der Welt auf einem großen Platz vor heimischem Publikum zu spielen, da hat man schon ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, vor allem als junger Spieler, der noch nicht viel Erfahrung hat. Für mich war es ein Erlebnis, als ich auf den Platz ging und hörte, wie mein Name gerufen wurde. Und es war eine große Erfahrung, dass ich dann in der Lage war, mich im Match wohlzufühlen und mit ihm Kopf an Kopf zu sein. Und nicht im ersten Satz 6:1 zu verlieren, dann das Vertrauen zu verlieren und im Match mit 6:1, 6:1, 6:1 unterzugehen. Ich habe einfach gehofft, dass das nicht passiert. Als ich im ersten Satz an ihn herangekommen bin, als ich den ersten Satz gewonnen habe, habe ich angefangen, zu glauben, dass ich das Match gewinnen kann. Und dann habe ich gesehen, dass etwas mit ihm nicht stimmt, dass er nicht mit der Intensität spielt, die er normalerweise an den Tag legt. In diesem Moment habe ich angefangen, ernsthaft zu glauben, dass ich das Match gewinnen kann.

Da hat man schon ein bisschen Schmetterlinge im Bauch. Popyrin erinnert sich an sein Duell mit Dominic Thiem (2019).

In einem Gespräch mit der ATP vor ein paar Monaten sprachen Sie über Ihre Jugend, in der Sie viele Turniere in Europa gespielt haben, während Sie mit Ihrer Familie in Spanien lebten. Gibt es eine besondere Verbindung, die Sie zu den kommenden Turnieren in Europa haben?

Ja, auf jeden Fall. Wissen Sie, wir - meine ganze Familie - wir sind für mein Tennis und das meines Bruders enorm viel gereist. Wir sind durch Europa gereist und haben auf Sand gespielt. Der Hauptgrund für diese Reisen war es, auf Sand zu spielen. Wenn ich heute in die Länder komme, die ich als Kind bereist habe, dorthin zurückkomme und auf höchstem Niveau spiele, erfüllt mich das mit Stolz. Heute bei den Turnieren teilnehmen zu können, in all den Ländern, in denen man als Kind gespielt hat, das schaffen nicht viele Menschen. Für mich ist das wirklich eine große Ehre, und ich freue mich sehr darauf. Hoffentlich kann ich verletzungsfrei bleiben und all die Turniere spielen, die ich in der kommenden Sandplatzsaison spielen möchte.

Sie haben Ihre Familie erwähnt. Ich denke, sie hat viel in Ihre Karriere investiert. Ich denke, dass man eine Familie braucht, die viel investiert, um in einem Sport an die Spitze zu kommen. Sie sagten, dass Sie während des Übergangs zum Profi-Tennisspieler eine Art Druck verspürten, weil Ihre Familie so viel Zeit und Geld in Ihren Sport investierte. Hat dieser Druck nachgelassen?

Als ich ins Profilager kam, fühlte ich einen gewissen Druck, das zurückzugeben, was meine Eltern mir gegeben haben. Und die Chance, die meine Eltern mir gegeben haben, nicht zu verstreichen zu lassen. Auch heute muss ich weiter daran arbeiten, das Beste aus mir herauszuholen. Ich bin immer noch dabei, dieses Ziel zu erreichen. Im Moment habe ich immer noch diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt: "Deine Eltern haben dir so viel gegeben, du wirst jetzt nicht aufgeben, du wirst weitermachen und das tun, was du als Kind immer tun wolltest und worüber sich deine Eltern sehr freuen würden, wenn du es schaffst". Aber ich weiß, dass meine Eltern stolz auf mich sind, selbst auf die Erfolge, die ich jetzt habe - und das sind nicht viele -, aber sie sind trotzdem superstolz auf mich und über den Spieler und den Mann, der ich geworden bin. Sie in meiner Ecke zu haben und zu ihnen kommen zu können, wann immer ich ihren Rat brauche oder ihre Meinung zu etwas brauche, das ist nicht selbstverständlich und ich werde das niemals als selbstverständlich ansehen. Und ich werde ihnen immer dankbar sein für all die Opfer, die sie für mich und meinen Bruder erbracht haben, für die vielen Reisen, die sie auf sich nehmen mussten, dafür, dass sie ihre komfortable Situation in Australien verlassen haben, nur um meinem Tennis nachzugehen: Für all diese Dinge werde ich ihnen immer dankbar sein.

Das ist nicht selbstverständlich und ich werde das niemals als selbstverständlich ansehen. Der 22-Jährige über die Opfer seiner Eltern für seine Tenniskarriere.

Sie haben Ihren ersten Titel mit 21 Jahren gewonnen und sind mit 22 Jahren auf Platz 59 der ATP-Weltrangliste vorgestoßen. Wie fühlt es sich für Sie als jungen Spieler an, diese Höhen und Tiefen zu erleben, diese großartigen Ergebnisse im Jahr 2021 zu erzielen und jetzt im Jahr 2022 in der Rangliste ein wenig nach oben zu rücken? Ich denke, dass vor allem junge Spieler nach einer ständigen Verbesserung streben.

Ich denke, es ist für jeden schwer, wenn man in einem Jahr nicht seine beste Leistung bringt und nicht die Ergebnisse erzielt, die man anstrebt. Es ist immer schwer für einen Spieler, denn als Wettkämpfer will man immer gewinnen und sein Bestes geben. Wenn man dann nicht das Niveau erreicht, das man sich wünscht oder erwartet, ist das schwierig. Vor allem, wenn man hinter den Kulissen die ganze Arbeit macht, aber die Ergebnisse ausbleiben. Es ist sehr schwer, nach all diesen Niederlagen zu lächeln. Vor allem in dieser Saison hatte ich Schwierigkeiten, mit meinem Spiel, mit meinem Tennis zufrieden zu sein. Ich weiß, dass sich das irgendwann ändern wird, weil ich alles richtig mache. Irgendwann wird sich das Blatt wenden und irgendwann werde ich anfangen, Matches zu gewinnen und auf dem Niveau zu spielen, das ich mir wünsche. Ich muss einfach weitermachen, und ich glaube, das ist das Schwierige daran, den Kopf unten zu halten, sich zu konzentrieren, weiter zu trainieren und weiter daran zu glauben, dass man irgendwie den Schalter umlegen kann. Ich habe mich wirklich auf die Sandplatzsaison gefreut, weil ich glaube, dass mein Spiel sehr gut zum Sandplatztennis passt. Ich denke, ich hatte die Möglichkeit, umzuschalten und auf Sandplatz meine beste Leistung zu bringen. Aber mit der Zehenverletzung werden wir sehen, wie lange ich darauf warten muss.

Zu Ihrer persönlichen Entwicklung als Spieler: Gibt es irgendeinen Spieler, zu dem Sie aufschauen? Ein Idol?

Für mich war Juan Martin del Potro wirklich ein großer Spieler, zu dem ich aufgeschaut habe. Ich habe zu Jo-Wilfried Tsonga aufgeschaut, er war einer meiner Lieblingsspieler. Und dann war da noch Fernando Gonzalez, auch einer meiner Lieblingsspieler. Was diese Jungs gemeinsam haben, ist, dass sie eine massive Vorhand haben. Für mich ist meine Vorhand wahrscheinlich - zusammen mit meinem Aufschlag - meine größte Waffe. Del Potro ist wahrscheinlich der Spieler, zu dem ich am meisten aufgeschaut habe: Er ist ein großer Kerl wie ich, er ist dünn wie ich, und ich würde sagen, dass wir ein ziemlich ähnliches Spiel haben könnten. Großer Aufschlag, große Vorhand, wir beide wollen solide von der Grundlinie spielen, vorne bleiben, die Spieler überpowern. Das ist der Spieler, zu dem ich wirklich aufgeschaut habe und nach dem ich versucht habe, mein Spiel zu gestalten.

Zum Schluss möchte ich Sie noch um einen kurzen Ausblick auf die kommenden Jahre bitten. Am Ende der Jahre 2022, 2023 und 2024: Wo möchten Sie sich selbst sehen, um Ihre Entwicklung als erfolgreich ansehen zu können und um mit der Art und Weise, wie Sie sich als Spieler entwickelt haben, zufrieden zu sein?

Das ist eine schwierige Frage. Im Moment sehe ich das eher kurzfristig, denn in der Form, in der ich mich gerade befinde, müsste ich drei oder vier Spiele in Folge gewinnen und versuchen, von dort aus weiterzumachen. Aber was die langfristigen Ziele angeht: Die Top 10 sind ein ziemlich gutes Ziel für mich, ich möchte wirklich in die Top 10 kommen. Aber zuerst muss ich zurück in die Top 50, in die Top 30 und dann hoffentlich irgendwann die Nummer eins in der Welt werden. Aber das wird Schritte brauchen, das wird Zeit brauchen, aber ich glaube, dass ich es eines Tages schaffen werde.

Vielen Dank für das Interview und gute Besserung!