Alizé Cornet kündigt Roman an

Nach Andrea Petkovic ist mit Alizé Cornet nun eine zweite, noch aktive Tennisspielerin unter die Roman-Autorinnen gegangen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2022, 10:17 Uhr

© Getty Images Alizé Cornet hat sich literarisch verwirklicht

Vor ein paar Tagen hatten Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic nach Berlin gebeten. Der Anlass war die Vorstellung des Buchs „Einer von Euch“, ein an das Leben von Schweinsteiger angelehnter Roman. Die Kritiken fielen bestenfalls verhalten aus, an einigen Stellen war von einem „richtig schlechten“ Buch zu lesen. Was nicht der Fehler von Bastian Schweinsteiger ist: Der Fußball-Weltmeister von 2014 hat die Geschichte ja nicht selbst zu Papier gebracht. Das oblag dem Schweizer Romancier Martin Suter.

Marc Girardelli, fünfmaliger Sieger des Gesamtweltcups im alpinen Skilauf, hat einen ähnlichen Ansatz gewählt. Gemeinsam mit Michaela Grünig, wie Suter Schweizerin, gibt es bereits eine ganze Krimireihe: Von „Abfahrt in den Tod“ bis „Mord im Schnee“. Auch in diesen Büchern sind Ähnlichkeiten mit lebenden Personen nicht ausgeschlossen.

Noch näher an der Wahrheit lag das literarische Debüt von Andrea Petkovic. „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“, im Herbst 2020 erschienen, klärt neben anderen die Frage, wie man Freundschaften in einem Business wie dem professionellen Tennissport pflegen kann.

Agassi setzt die Benchmark

Der Vollständigkeit halber sei angeführt, dass sich bei Sportler-Büchern jeder Vergleich mit „Open“, der Biographie von Andre Agassi aus der Feder von J.R. Moehringer, verbietet. Nur wenige Sportler haben eine so interessante Geschichte wie Agassi zu erzählen, noch weniger haben zur Memorisierung einen begnadeteren Autor gefunden als Moehringer.

Die Latte liegt also mehr (Petkovic) oder weniger hoch (Schweinsteiger) für Alizé Cornet, die dieser Tage ihren ersten Roman angekündigt hat. „La valse de Jours“ wird das Werk heißen, von dem Cornet nicht zu viel verraten wollte - außer das Datum der Veröffentlichung: Am 04. Mai 2022 soll es so weit sein.

Passend dazu hat Cornet bei den Australian Open ein neues sportliches Kapitel aufgeschlagen: Erstmals in ihrer langen Karriere erreichte die 32-Jährige das Viertelfinale. Für „La valse des Jours“ wird dies zu spät gewesen sein.