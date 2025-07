WTA Montreal: Swiatek rauscht über Guo in die dritte Runde

Mit einer souveränen Leistung bei nur einer kurzen Schwächephase im ersten Durchgang besiegte die frisch gekürte Wimbledonsiegerin Iga Swiatek beim WTA-1000-Turnier in Montreal die Chinesin Hanyu Guo glatt in zwei Sätzen zum Einzug in die dritte Runde, in der sie eventuell auf die Hamburgerin Eva Lys treffen könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 00:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Mit einer dominanten Leistung schaffte Iga Swiatek beim 1000er-Turnier in Montreal den Einzug in die dritte Runde.

Die Favoritenrolle zwischen der sechsfachen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek aus Polen und der chinesischen Qualifikantin Hanyu Guo waren von Beginn an klar verteilt. Und so startete die 24-jährige Swiatek mit ihrem druckvollen Grundlinienspiel und erspielte sich eine schnelle 4:0-Führung. Anschließend schaffte es ihre 27-jährige Gegnerin etwas besser, die Favoritin mit Variationen kurzfristig aus dem Spiel zu nehmen und zwei Spielgewinne in Folge zu feiern. Anschließend übernahm Swiatek aber wieder das Ruder und spielte den Satz sicher zu ihren Gunsten nach Hause.

Im zweiten Akt gaben beide Spielerinnen ihr ersten Aufschlagspiel ab, ehe Swiatek die komplette Kontrolle übernahm und bis zum Matchende kein weiteres Spiel mehr abgeben sollte. Ohne Gegenpunkt nahm sie ihrer Gegnerin das letzte Aufschlagspiel ab und besiegelte mit ihrem ersten Matchball den 6:3, 6:1-Erfolg nach 72 Minuten.

In der dritten Runde sieht sich die Weltranglisten-3. als Nr. 2 des Turniers der Siegerin der Zweitrunden-Begegnung zwischen der Hamburgerin Eva Lys und der an Position 27 geführten Anastasia Pavlyuchenkova gegenüber.

Ostapenko fixiert Duell gegen Osaka

Ein Duell zwischen zwei ehemaligen Grand-Slam-Championessen fixierte Jelena Ostapenko in ihrer Zweitrunden-Partie gegen die Mexikanerin Renata Zarazua. Dabei musste die French-Open-Siegerin von 2017 nach glatt gewonnenem ersten Durchgang den zwischenzeitlichen Satzausgleich hinnehmen, ehe sie nach knapp zwei Stunden final mit 6:2, 4:6, 6:2 triumphieren konnte. In der dritten Runde bekommt es die Nr. 22 des Turniers aus Lettland mit der vierfachen Major-Siegerin Naomi Osaka aus Japan zu tun, die sich nach Abwehr von zwei Matchbällen noch gegen Liudmila Samsonova in 2:37 Stunden mit 4:6, 7:6 (6), 6:3 behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Montreal