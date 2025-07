WTA Montreal: Bencic schickt Bouchard in Rente, Lys überrascht

Belinda Bencic hat beim WTA-Tour-1000-Turnier in Montreal mit einem 6:2, 3:6 und 6:4 die Karriere der Kanadierin Eugenie Bouchard beendet. Eva Lys dagegen hat Anastasia Pavlyuchenkova glatt besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2025, 07:57 Uhr

© Getty Images Da wurde Genie Bouchard dann doch noch mal emotional

Einmal hat Eugenie Bouchard in Montreal also noch die große Bühne bekommen, das größte Turnier Kanadas war ein würdiger Abschluss einer Karriere, die schon vor mehr als einem Jahrzehnt ihren Höhepunkt hatte. Da erreichte Bouchard das Endspiel in Wimbledon, 2014 war’s, verlor allerdings gegen Petra Kvitova.

Und da war es fast passend, dass mit Belinda Bencic beim allerletzten Match eine Gegnerin auf der anderen Seite des Netzes stand, die in eben jenem Wimbledon beinahe auch ins Finale eingezogen wäre. Auch wenn gegen Iga Swiatek in der Vorschlussrunde gar nichts zu holen war. Wie dem auch sei: Bencic besiegte eine wie schon in Runde eins gegen Emiliana Arango groß aufspielende Bouchard mit 6:2, 3:6 und 6:4 und zog damit in die dritte Runde ein, wo sie jetzt auf Karolina Muchova trifft.

Eine überaus starke Leistung zeigte Eva Lys. Die deutsche Nummer eins besiegte Anastasia Pavlyuchenkova mit 6:3 und 6:4. Lys trifft damit in Runde drei auf Iga Swiatek. Die an Position zwei gesetzte Polin hatte früher am Mittwoch gegen Hanyu Guo sicher mit 6:3 und 6:1 gewonnen. Amanda Anisimova, die im Wimbledon-Finale gegen Swiatek kein Spiel gewinnen konnte, feierte bei ihrem ersten Match “danach” gegen Lulu Sun einen 6:4, 7:6 (5)-Sieg.

Weiterhin stark unterwegs ist Emma Raducanu. Die US-Open-Siegerin von 2021 gewann gegen Peyton Stearns mit 6:2 und 6.4. Und spielt nun gegen Anisimova.

