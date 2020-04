Alizé Cornet veröffentlicht Buch über ihr Leben auf der WTA-Tour

Alizé Cornet gab bekannt, dass sie im September ihr erstes Buch "Sans Compromis" veröffentlichen will, in dem sie von ihrem Leben auf der Tour erzählt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2020, 10:06 Uhr

Alizé Cornets Buch "Sans Compromis" soll im September erscheinen

Dass TennispielerInnen auch ein literarisches Händchen besitzen können, zeigten nicht zuletzt die Autobiographien von Andre Agassi und Monica Seles. Auch Andrea Petkovic ist bekanntermaßen sehr belesen, gründete vor kurzem einen eigenen Buchclub. Dieser könnte sich nun bald mit einem Werk aus Frankreich beschäftigen, denn Petkovics Kollegin Alizé Cornet gab bekannt, ein Buch über ihr Leben auf der Tour zu veröffentlichen.

"Ich war immer ein Fan von Literatur", erklärte Cornet in einem Interview für die Webseite des französischen Tennisverbandes. "Es ist alles meine eigene Arbeit. Es ist eine Mischung aus Autobiografie und Reisebericht", so die Französin, die zeitgleich auch an einem fiktiven Roman arbeitet. Dieser sei aber nicht für die Veröffentlichung bestimmt. "Das sind Geschichten ... eine imaginierte Welt. Ich habe nicht die Absicht, diese zu veröffentlichen. Es ist nur zum Vergnügen. Es ist das, was ich gerne tue, und es hilft mir, mir die Zeit zu vertreiben", gab die Weltranglisten-56. zu verstehen.

Cornet mit Text über Dopinguntersuchung

Das Buch soll unter dem Titel "Sans Compromis", zu deutsch "Ohne Kompromisse", erscheinen. Durch den Coronavirus hat sich auch die Veröffentlichung Cornets Werk nach hinten verschoben: Eigentlich hätte das Buch um die French Open im Mai erscheinen sollen, nun ist eine Publikation im September angepeilt. Dass man sich auf spannende Einblicke freuen darf, hat Cornet bereits mit einem Beitrag auf der Seite "Behind the Raquet" bewiesen. Dort sprach die Französin über die Zeit, als sie mit Dopingvorwürfen konfrontiert war und eine Untersuchung gegen sie eingeleitet wurde.

Hier geht´s zur literarischen Kostprobe von Alizé Cornet.