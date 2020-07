"Alles andere als sicher" - Alexander Zverev in Berlin nicht dabei?

Die Teilnahme von Alexander Zverev beim Einladungsturnier in der kommenden Woche in Berlin ist "alles andere als sicher". Das sagt Turnierdirektor Edwin Weindorfer, der trotzdem noch immer auf die Zusage der deutschen Nummer eins hofft.

Zuversicht klingt anders. "Es ist alles andere als sicher, dass Alexander Zverev bei uns spielt", sagt Edwin Weindorfer. Der Österreicher veranstaltet vom 13. bis 19. Juli in Berlin ein Einladungsturnier für Männer und Frauen, dessen Zugpferd Deutschlands Topspieler Zverev sein soll(te). Nun ist dieser aber irgendwie abgetaucht, und auch sein Management habe sich bis Mittwochmorgen nicht zu einer Teilnahme des Weltranglistensiebten in Berlin geäußert, sagte Weindorfer dem SID.

Die Situation hat eine Vorgeschichte. Zverev, der angeblich seit Anfang der Woche mit Trainer David Ferrer in Monte Carlo eine längerfristige Zusammenarbeit testet, habe "nicht nur einen Fehler gemacht, sondern zwei", hatte Weindorfer der Süddeutschen Zeitung in der vergangenen Woche gesagt. Er bezog sich damit auf Zverevs Verhalten während der vieldiskutierten Adria Tour und in einem Video, das ihn kurz danach bei einer ausgelassenen Party zeigte.

Klare Verhaltensregeln in Berlin

In Berlin sei "so etwas ausgeschlossen", hatte Weindorfer hinzugefügt: "Hier sind ganz klare Verhaltensregeln." Wie diese aussehen, daran ließ er keinen Zweifel: "Bei uns herrscht Zero Tolerance. Wenn sich ein Spieler hier danebenbenimmt und glaubt, er kann in dieser Woche Party machen, wird dieser Spieler von uns eliminiert."

Darüber, so scheint es zumindest, schmollt Zverev gewaltig. Dennoch hatte sich Weindorfer am Mittwochmorgen einen kleinen Rest von Zuversicht bewahrt. "Ich hoffe natürlich immer noch, dass Sascha bei uns spielt", sagte er: "Wir haben ja auch einen Vertrag." Der in Zeiten von Corona und Reisebeschränkungen jederzeit einen legitimen Ausweg bieten dürfte.

Einen Ausweg, wie ihn wohl auch der in Berlin angekündigte Nick Kyrgios nehmen wird. Der Australier sitzt in seiner Heimatstadt Melbourne fest, die seit Dienstag in einem Corona-Lockdown isoliert ist. Kaum vorstellbar, dass er die Reise nach Deutschland antreten kann oder darf, dabei wäre seine Teilnahme nicht ohne Brisanz. In Berlin soll nämlich auch Österreichs Weltranglistendritter Dominic Thiem antreten, und mit dem liefert sich Kyrgios via Twitter gerade ein bemerkenswertes Verbal-Scharmützel.

Thiem verteidigt Zverev

Auch dabei spielt Zverev eine Hauptrolle. Thiem hatte sich in der Tiroler Tageszeitung über die Kritik an seinem Kollegen in Deutschland aufgeregt: "Mir taugt nicht, wie ihn die Leute kritisieren. Er wird behandelt, als wäre er ein Volksschulkind. Aber er ist ein 23-jähriger Mann." Natürlich habe Zverev Fehler gemacht – "aber ich verstehe nicht, wieso sich da jetzt alle einmischen", sagte Thiem. Zverev sei ja negativ getestet worden, "nur war sein Fehler, dass er dann das Pech hatte, bei der Party gefilmt zu werden."

Das brachte Kyrgios, der bereits Zverev heftig kritisiert hatte, vollends auf die Palme, er stellte Thiem öffentlich in Frage: "Worüber redest Du eigentlich, Dominic Thiem? Keiner von euch hat die intellektuellen Fähigkeiten zu begreifen, um was es mir geht. Mir geht es um Verantwortung."

Kyrgios ging das bei der Adria-Tour in Verruf geratene Trio Thiem, Zverev und Novak Djokovic erneut heftig an. "Das zeigt doch, was das alles für ein Witz ist. Zwei von denen feiern während einer globalen Pandemie. Menschen verlieren ihr Leben, ihre Verwandten und Freunde, und dann redet Thiem von einem 'Fehler'. Und solche Leute stehen an der Spitze unseres Sports."