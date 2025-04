Alles beim Alten? Aryna Sabalenka und Jannik Sinner im Race voran

Wie bereits am Ende der Saison 2024 sind auch zu Beginn der neuen Spielzeit Aryna Sabalenka bzw. Jannik Sinner punktemäßig die beiden besten Spieler auf der Tour.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 20:36 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka und Jannik Sinner führen im Race

Die ersten drei Monate der neuen Saison sind schon wieder Geschichte - und boten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zahlreiche spannende Geschichten. Bei einem Blick auf das Race hat sich aber weder auf der ATP- noch auf der WTA-Tour etwas verändert. Zumindest dann, wenn es um die absolute Spitzenposition geht.

Dass Jannik Sinner bei den Herren trotz seiner dreimonatigen Sperre als Nummer eins der Jahreswertung in die Sandplatzsaison gehen wird, war bereits seit einigen Tagen klar. Aryna Sabalenka musste sich ihren Spitzenplatz im Race hingegen erst noch verdienen - und tat das mit dem Titelgewinn in Miami auf eindrucksvolle Art und Weise.

War vor dem Turnier in Florida noch Australian-Open-Siegerin Madison Keys in Führung gelegen, lief Sabalenka der 30-Jährigen nun den Rang ab. Ihr Vorsprung auf die US-Amerikanerin beträgt 517 Punkte, Mirra Andreeva als Race-Dritte fehlen bereits über 1000 Zähler auf die Belarussin. Noch deutlich komfortabler ist indes Sabalenkas Vorsprung in der Weltrangliste.

Gleiches gilt für Sinner, dessen Triumph bei den Australian Open im Race für einen 335-Punkte-Polster auf Zverev reicht. Hinter dem Deutschen liegt Indian-Wells-Champion Jack Draper, dicht gefolgt von Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Jakub Mensik verbesserte sich durch seinen Turniersieg in Miami indes auf Rang sechs.

