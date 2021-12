Also doch: Dominic Thiem spielt vor den Australian Open auch in Sydney

Dominic Thiem braucht Matchpraxis. Deshalb hat der Österreicher nun auch für das ATP-Tour-250-Event in Sydney genannt, das in der Woche vor den Australian Open stattfindet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2021, 19:03 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat sich mal ins Starterfeld von Sydney eingetragen

Weite Anreisen wird es für einige der Teilnehmer beim ATP-Tour-250-Event in Sydney, das am 09. Januar 2022 beginnen soll, nicht geben. So auch für die Nummer eins, Dominic Thiem. Denn der Österreicher wird mit dem rot-weiß-roten Team beim ab Jahreswechsel stattfindenden ATP Cup, der ebenfalls in Sydney ausgetragen wird, teilnehmen. Der Comeback-Plan von Thiem wird damit immer konkreter: Gestern war bekannt geworden, dass der 28-Jährige im Anschluss an das erste Major des Jahres auch in Buenos Aires und Rio de Janeiro an den Start gehen wird.

Das Starterfeld in Sydney kann sich übrigens sehen lassen: Da wäre Aslan Karatsev, der vielleicht beim russischen ATP-Cup-Team ein paar Einsätze bekommen könnte. Wenn Daniil Medvedev oder Andrey Rublev eine Pause brauchen. Die lokalen Hoffnungen werden in erster Linie auf Alex de Minaur ruhen.

Mit Kei Nishikori und Fabio Fognini werden sich zwei verdiente Veteranen nach Sydney begeben, aus US-amerikanischer Sicht darf man sich etwa auf Reilly Opelka und den derzeit am besten klassierten Spieler, Taylor Fritz, freuen. David Goffin wiederum möchte zurück in die erweiterte Weltspitze, ebenso wie Nikoloz Basilashvili. Die Konkurrenz für Dominic Thiem ist also groß.