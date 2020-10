Am Dienstag auf ServusTV: Thiem-Spirit Teil 2 - Dominic Thiems Weg zum US-Open-Titel

Am kommenden Dienstag dürfen sich die österreichischen Tennisfans auf eine geballte Ladung Dominic Thiem freuen. Zuerst wird der Österreicher in die Erste Bank Open starten (live auf ServusTV und in unserem Liveticker), um 20:15 Uhr lässt ServusTV dann den US-Open-Sieg des Lichtenwörthers Revue passieren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 11:39 Uhr

Dominic Thiem feierte bei den US Open 2020 seinen ersten Grand-Slam-Titel

Seit knapp zwei Monaten hat Österreich nun seinen nächsten Grand-Slam-Champion. Exakt 25 Jahre nach Thomas Muster ist es mit Dominic Thiem wieder einem Österreicher gelungen, sich bei einem der großen vier Turniere bis zum Sieg zu spielen. Bei den US Open, die zusammen mit den Western & Southern Open als erstes Event nach der Unterbrechung der COVID-19-Pandemie ausgetragen wurde, siegte der 27-Jährige in einem packenden Endspiel gegen Alexander Zverev.

Vom durchwachsenen Start gegen Jaume Munar, der nach zwei Sätzen aufgeben musste, über den großen Test in Runde drei gegen Marin Cilic, zu den drei Galavorstellungen gegen Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur und Daniil Medvedev bis hin zum Herzschlagfinale gegen seinen Kumpel Zverev - ServusTV wird am Dienstag um 20:15 Uhr im zweiten Teil der Dokumentation "Thiem-Spirit: Dominic Thiems Weg zum US-Open-Sieg" ganz genau hinter die Kulissen dieses Ausnahmeerfolgs blicken.

Thiem zuerst live, dann als Doku

Mit Stimmen vom Titelträger selbst, vom geschlagenen Zverev, mit Einblicken ins Training des Österreichers - in der Dokumentation soll insbesondere die harte Arbeit, die auch Kollegen wie Djokovic und Nadal beeindruckt, aufgezeigt werden. Zuvor wird es den Österreicher außerdem live in Action auf ServusTV zu sehen geben, der Weltranglisten-Dritte wird am Dienstag gegen Kei Nishikori in die Erste Bank Open starten.

Wie tief die Einblicke hinter die Kulissen von Dominic Thiem sein werden, hat ServusTV-Sportchef Christian Nehiba bereits im Interview mit tennisnet anklingen lassen: " Wir waren, das kann ich jetzt schon in Hinblick auf den zweiten Teil der Doku „Der Thiem Spirit“ verraten, bei seinen Großeltern, haben mit ihnen zusammen das große Finale verfolgt. Das wird auch eines der großen Highlights dieser Doku sein."

Bereits im Vorfeld der Erste Bank Open hat Partner Red Bull mit Dominic Thiem mit einem Video für Aufsehen gesorgt, das den Titelverteidiger des ATP-500-Events von Wien beim spielerischen Sightseeing mit Kumpel Dennis Novak durch Wien zeigt.

Das Video könnt ihr hier ansehen.