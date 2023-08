An diesem Tag 2004: Nicolas Massu holt sein zweites Olympia-Gold

Der 22. August 2004 war wohl der wichtigste Tag in der Tennis-Vita von Nicolas Massu: Da gewann der Chilene nämlich die olympische Goldmedaille in Athen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.08.2023, 12:54 Uhr

© Getty Images Nicolas Massu mit seiner zweiten Goldmedaille in Athen 2004

Den österreichischen Tennisfans ist Nicolas Massu während der letzten Jahre ja ziemlich ans Herz gewachsen, schließlich hat der Chilene Dominic Thiem als Coach mehrere Spielzeiten lang begleitet, war auch an der Seite des Lichtenwörthers, als dieser unter ganz besonderen Umständen (Corona!) 2020 in Flushing Meadows seinen größten Karriere-Triumph feierte.

Apropos: Bei Massu muss man in dieser Hinsicht wohl den Sieg im Einzel bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen anführen. Den er sich am 22. August, also heute vor 19 Jahren, mit einem Fünf-Satz-Erfolg gegen Mardy Fish sichern konnte. Für Massu war es schon das zweite Gold in Athen: Im Doppel hatte der mittlerweile 44-Jährige mit Fernando Gonzalez triumphiert. Nach einem bemerkenswerten Endspiel, in dem Massu und Gonzalez gegen Rainer Schüttler und Nicolas Kiefer vier Matchbälle abwehren mussten.

Auf der ATP-Tour hat Nicolas Massu insgesamt fünf Einzel-Titel holen können: den ersten 2002 in Buenos Aires, den letzten vier Jahre später in Costa de Sauipe. 2004 triumphierte der Chilene auch in Kitzbühel - 15 Jahre später sollte dies seinem Schützling Dominic Thiem gelingen.