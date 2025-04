Andre Agassi gibt Pickleball-Pro-Debüt bei den US Open

Die Show-Events mit ehemaligen Profikolleg:innen aus dem Tennis-Sport haben Andre Agassi wohl Lust auf mehr gemacht. Bei den US Open Pickleball Championships wird der achtfache Grand-Slam-Champion an der Seite der Weltranglistenersten Anna Leighs Waters erstmals auf der PPA-Tour angreifen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2025, 18:49 Uhr

© Getty Images Nach hochdotierten Showkämpfen greift Andre Agassi beim Pickleball erstmals auf der Pro-Tour ein.

„Andre Agassi startet bei den US Open 2025“ - wäre normalerweise eine Schlagzeile, welche die Tennisszene weltweit elektrisieren würde. Aber realistisch ist es leider in keinster Weise, dass der 54-jährige mit dem Tennisracket die Generation um Sinner und Alcaraz, die auch seine Kinder sein könnten, beim Tennis-Major im Big Apple aktiv auf dem Court herausfordern könnte.

Immerhin der Name des Events klingt nahezu identisch, wenn Andre Agassi ab dem 30.04. bei den US Open Pickleball Championships in Naples sein Debüt auf der PPA-Tour geben wird. Dabei wird der zweifache US-Open-Sieger im Tennis mit seiner Landsfrau Anna Leighs Waters im Mixed-Wettbewerb an den Start gehen. Dass die 18-jährige diesbezüglich eine herausragende Wahl ist, unterstreicht sie mit Weltranglisten-Position 1 im Einzel und dem Mixed. Zudem konnte die Seriensiegerin im letzten Jahr nach Aussage ihres Agenten geschätzte 3 Millionen US-Dollar auf ihrem Konto ansammeln, sogar mehr als Ben Johns, der das Ranking bei den Herren anführte.

Die Initiative für das spektakulär formierte Duo ging dabei von Waters aus, die sich von den Auftritten von Agassi bei den Showevents anlässlich des Pickleball-Slams an der Seite seiner Ehefrau Steffi Graf beeindruckt zeigte: „Das Ziel von Andre ist es, den Pickleball-Sport nach vorne zu bringen und das ist auch mein ganz großes Ziel. Ich denke, wenn wir zusammenspielen, ist das ein fantastischer Weg, um den Sport weiter zu entwickeln.“

Dabei dürfte Agassi nicht der einzige ehemalige Tennisprofi sein, der in Florida aktiv zum Pickleball-Schläger greifen wird. So haben sich die ehemaligen Kolleg:innen Jack Sock, Sam Querrey, Donald Young und Genie Bouchard bereits auf der PPA-Tour etabliert.