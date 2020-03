Andrea Petkovic gründet Buchclub

Andrea Petkovic hat sich in der Corona-Quarantäne einem ihrer liebsten Hobbys gewidmet - und ihr könnt teilhaben!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.03.2020, 09:26 Uhr

© Instagram / @andreapetkovici Belesen: Andrea Petkovic

Dass Andrea Petkovic sehr belesen ist, daraus macht sie selbst nur selten einen Hehl. Petkovic liebt Bücher - nun will sie ihre Liebe teilen: mit der Gründung des "racquetbookclub".

Das erste Buch aus dem Bereich Tennis: String Theory von David Foster Wallace. Der US-Amerikaner war großer Tennisfan und hat immer wieder über seine Leidenschaft geschrieben - fünf Essays sind in dem wunderschön aufbereiteten Sammelwerk enthalten. Vor allem das Federer-Stück Federer Both Flesh and Not (einst veröffentlicht als Federer as a Religious Experience) hatte Foster Wallace in Tenniskreisen berühmt gemacht.

Aber natürlich geht's nicht nur um Tennis. Wo Petkovic ist, ist Dostojewski nicht weit.

Petkovics Regeln für ihren Buchclub

1) immer drüber sprechen

2) keine überheblichen Lehrer sein (oder doch!?)

3) Bücher nicht zu Ende lesen, die einem nicht taugen (Entscheidung nach 20 Prozent)

4) Denkt an die Gemeinschaft - helft den anderen, wenn sie etwas nicht verstehen

5) Arbeitet mit, dass der Buchclub läuft - zum Beispiel mit dem Hashtag #racquetbookclub

Viel Spaß! #stayhome