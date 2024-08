Andrea Petkovic: Viele Tennis-Paare entstehen durch Social Media

In der Tennis-Szene hat man das Gefühl, dass momentan Amor sehr aktiv ist und ein Tennis-Couple nach dem anderen entsteht. Für Ex-Profi-Spielerin Andrea Petkovic spielen die sozialen Medien dabei eine wichtige Rolle.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 11:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Andrea Petkovic sieht in sozialen Netzwerken den Grund, weshalb es derzeit so viele Tennispaare gibt. Für Petkovic sieht die Hindernisse, jemanden anzusprechen für Tennisprofis durch die Möglichkeiten der sozialen Medien weniger geworden: "Früher musste man einander ansprechen. Das war nicht so leicht", sagte die 36-Jährige im Interview mit dem Männer-Magazin "Playboy".

Partnerbörse für die größten Tennis-Stars

Besonders die berühmtesten Spieler hätten es heutzutage online einfacher, mit anderen in Kontakt zu kommen: "Vielen Spielerinnen und Spielern, gerade wenn sie große Stars sind, wird so viel abgenommen, dass sie es nicht gewohnt sind, auch mal jemand anderen ansprechen zu müssen", fügte Petkovic in dem Interview hinzu. Instagram aber habe die Kontaktaufnahme erleichtert: "Man kann Fotos liken, Direkt-Nachrichten schicken. Deswegen haben wir gerade so viele Tennispaare auf der Tour – das ist zumindest meine Theorie."

Petkovic beendete 2022 nach 16 Jahren Profi-Tennis ihre Karriere und arbeitet heute viel als Expertin bei den größten Turnieren.