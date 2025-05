Hopman Cup 2025: ITF benennt Teilnehmerfeld in Bari

Für die zweite Auflage des Hopman Cups außerhalb Australiens gab die ITF die teilnehmenden Nationen bekannt. Dabei werden in Bari vom 16. bis 20. Juli 2025 unter anderem Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime und Arthur Fils, sowie Jasmine Paoloni, Bianca Andreescu und Donna Vekic am Start sein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 10:19 Uhr

© Getty Images In Bari wird der Hopman Cup zum zweiten Mal in Europa ausgespielt.

Eigentlich war 2019 das Ende des Hopman Cups schon eingeläutet, als der traditionelle Mixed-Nationenwettkampf nach 31 Ausgaben in Perth im Folgejahr durch den ATP-Cup ersetzt wurde, bevor dieser nach drei Austragungen in den United Cup überging. Dennoch wollte der Internationale Tennisverband das bei Spielern und Zuschauern beliebte Format nicht komplett beerdigen und wartete im Sommer 2023 mit einem Re-Launch in Nizza auf, bei dem sich Kroatien mit Donna Vekic und Borna Coric den Titel unter den sechs Teams sichern konnten.

Zwei Jahre später, ohne die angekündigte Aufstockung auf acht Teams, folgt nun vom 16. bis 20. Juli 2025 die nächste Auflage des Hopman Cups in Bari, das den italienischen Fans somit einen weiteres internationales Tennis-Event im Land beschert. War es 2023 noch Carlos Alcaraz, der die Veranstaltung mit seinem großen Namen anpreisen sollte, kommt das diesjährige Teilnehmerfeld in diesem Jahr kaum prominenter rüber.

Der Gruppe A verleiht Stefanos Tsitsipas aus ATP-Sicht den klangvollsten Namen, der an der Seite seiner Landsfrau Despina Papamichail die griechischen Farben vertreten wird. Immer zu rechnen ist bei Team-Wettbewerben mit Kanada, die sich in den vergangenen Jahren sowohl den Davis-Cup, als auch den Billie-Jean-King-Cup sichern konnten. Die Ahorn-Blätter werfen Felix Auger-Aliassime und die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu ins Rennen. Als drittes Team in der Gruppe A geht Spanien mit Routinier Roberto Bautista Agut und Marina Bassols an den Start.

In der Gruppe B wird die Kroatin Donna Vekic, sehr zur Freude der auch diesjährigen Turnierdirektorin Iva Majoli, die Mission Titelverteidigung angehen. Diesmal jedoch nicht an der Seite von Borna Coric, sondern mit Duje Ajdukovic. Herausgefordert wird das siegreiche Team aus dem Vorjahr von Frankreich mit Arthur Fils und Chloe Paquet. Die vollste Zuschauerunterstützung wird jedoch das italienische Team mit der zweifachen Grand-Slam-Finalistin Jasmine Paolini und Flavio Cobolli erhalten, die den Titel in Apulien nur zu gerne einstreichen würden.

Hier die Gruppeneinteilung vom Hopman Cup 2025 in Bari