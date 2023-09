Andy Murray - Einmal noch Olympia!

Im kommenden Sommer stehen in Paris die Olympischen Sommerspiele an. Andy Murray, der schon zwei Goldmedaillen im Einzel gewonnen hat, möchte da noch einmal an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 15:07 Uhr

© Getty Images In Tokio ist es für Andy Murray 2021 nicht nach Wunsch gelaufen

Olympia an einer historischen Tennsstätte? Das kennt Andy Murray bestens. Denn 2012 hat der Schotte in Wimbledon im Endspiel gegen Roger Federer sein erstes olympisches Gold geholt. Vier Jahre später wiedrholte Murray den Coup in Rio an keiner historischen Tennisstätte. Die Goldene nach dem Sieg gegen Juan Martin del Potro nahm er dennoch gerne mit.

Im kommenden Sommer nun macht die olympische Bewegeung in Paris halt. Was für die Tennisspieler bedeutet: es geht kurz vor Beginn der nordamerikanischen Hartplatzserie noch einmal auf Sand. Und zwar auf die Terre Battue im Stade Roland Garros. Ein Ereignis, das sich Andy Murray offenbar rot im Kalender angestrichen hat.

Murray in Tokio enttäuscht

"Ich würde liebend gerne noch einmal bei Olympia spielen", erklärte Murray am Donnerstg in Zhuhai, nachdem er dort das Achtelfinale erreicht hatte. "Ich hatte aufregende Erinnerungen während meiner gesamten Karriere bei Olympia. Ich habe jede einzelne geliebt, bei der ich dabei war." Auch wenn es nicht immer mit Edelmetall geklappt hat. Wie 2021 in Tokio. Bei sengender Hitze und ohne Zuschauer.

"Ich war beim letzten Mal richtig enttäuscht", so Murray weiter. "Ich habe mich kurz vor dem Turnier verletzt und meinem Partner (Joe Salisbury) versprochen, dass ich das Doppel über das Einzel stelle. Und wir sind einer Medaille im Doppel sehr nahe gekommen. Wir haben im Viertelfinale mit einem Satz und 4:3 geführt, haben mit einem Spielball serviert und eine richtig gute Chance gehabt. Und es nicht geschafft. Es wäre antastisch, wenn ich im nächsten Jahr in Paris noch eine Möglichkeit bekäme. Es wäre meine fünften Olympischen Spiele und aller Wahrscheinlichkeit nach auch meine letzten."