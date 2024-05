Andy Murray gibt Zusage für Stuttgart

Andy Murray wird bei den diesjährigen BOSS Open in Stuttgart aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2024, 14:33 Uhr

© Getty Images Andy Murray begeisterte 2022 die Fans in Stuttgart.

Andy Murray wird nach Stuttgart zu den BOSS Open zurückkehren. Nach seiner Finalteilnahme am Stuttgarter Weissenhof im Jahre 2022, wird der ehemalige Weltranglistenerste erneut beim Rasenturnier aufschlagen, das in diesem Jahr vom 8. Bis zum 16. Juni ausgetragen wird.

Das gab der Veranstalter in einer Pressemitteilung bekannt. Andy Murray, der vor zwei Jahren im Endspiel in der Hauptstadt Baden-Württembergs gegen Matteo Berrettini unterlag, ist damit neben Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff und Taylor Fritz ein weiterer großer Name beim Traditionsturnier. Auch Hubert Hurkacz wurde als Teilnehmer angekündigt.

Auch Vorjahressieger Tiafoe am Start

Das Feld ist damit für ein ATP-Turnier der 250er-Kategorie erneut sehr namhaft besetzt. Im vergangenen Jahr sicherte sich Francis Tiafoe den Titel, der im Finale Jan-Lennard Struff bezwingen konnte. Der US-Amerikaner wird ebenfalls zur Titelverteidigung nach Stuttgart reisen.