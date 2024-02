Dubai: Andy Murray knackt 500er-Club - und spricht von "letzten Monaten"

Mit seinem Auftaktsieg beim ATP500er-Turnier in Dubai hat Andy Murray seinen 500. Matchsieg auf Hartplatz eingefahren - und sich in gute Gesellschaft gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 07:52 Uhr

Denn 500 Siege oder mehr auf Hartcourt haben nicht viele Tennisprofis geschafft - außer Murray nur vier an der Zahl.

Ganz vorne steht dabei Roger Federer mit 783 Siegen vor Novak Djokovic mit 700, es folgen Andre Agassi mit 592 und Rafael Nadal mit 518.

Wie weit es Murray in dieser Liste noch nach vorne bringen kann? Nadal könnte zumindest noch in Reichweite sein für den 36-Jährigen, auch wenn "Rafa" selbst ab der kommenden Woche in Indian Wells sein Comeback feiern und Siege hinzufügen will.

Der Spanier hat für 2024 seine voraussichtliche Abschiedssaison angekündigt, Murray selbst hat noch kein Ende für sich festgelegt. Auch wenn einige in Murrays On-Court-Interview in Dubai nach dem Sieg über Denis Shapovalov eine leise Abschieds-Ankündigung gehört haben wollen.

Murray vor den "letzten Monaten"?

"Die Leute lesen viel in das hinein, was ich manchmal auf dem Platz sage, es ist nicht immer rational, aber jeder fragt mich trotzdem ständig danach", sagte er. "Ich liebe es natürlich immer noch, mich zu messen und ich liebe das Spiel. Aber es wird natürlich immer schwieriger, je älter man wird, sich mit den jungen Leuten zu messen und seinen Körper fit und frisch zu halten. Er ist nicht einfach, ich habe wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, aber ich werde in diesen letzten Monaten mein Bestes geben."

Murrays Saisonstart in 2024 war schleppend verlaufen, er hatte erst in der vergangenen Woche in Doha seinen ersten Sieg gefeiert. Zuvor aber bereits erklärt, nicht zu ticken wie andere und sich von seiner aktuellen Ergebniskrise nicht unterkriegen lassen zu wollen. Zurecht - denn wann der letzte Profiball geschlagen sein wird: Das soll Sir Andy doch bitte selbst entscheiden.

Und deshalb? Lesen wir in seine Aussage um die "letzten Monate" doch einfach mal rein gar nichts hinein.