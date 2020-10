Andy Murray nach Djokovic-Aus neu im ATP Spielerrat

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray ist am Montag gemeinsam mit drei anderen Spielern in den ATP Spielerrat gewählt worden. Das Quartett kommt neu in das Gremium, nachdem eine Gruppe angeführt von Novak Djokovic ihre Arbeit beendete, um eine eigenständige Union zu formen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2020, 10:04 Uhr

Felix Auger-Aliassime, John Millman und Jeremy Chardy werden gemeinsam mit Murray die Ex-Mitglieder Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil und Sam Querrey ersetzen. Die vier letztgenannten Akteure haben allesamt an der Gründung der Professional Tennis Players Association (PTPA) mitgewirkt.

Roger Federer und Rafael Nadal sind beide schon seit längerem im Spielerrat tätig. Die ATP wurde im Jahr 1972 gegründet, im Vorstand sind auch Turnierveranstalter inkludiert. Das Amt des Präsidenten übernimmt der bisherige Vize, der Südafrikaner Kevin Anderson.

Als einer von zwei Doppelspielern gehört weiterhin Jürgen Melzer diesem insgesamt zwölfköpfigen Kreis an. Djokovic ist mit seiner beabsichtigten "Professional Tennis Players Association" (PTPA) bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen.

ATP Player's Council: Die aktuellen Mitglieder