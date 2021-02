Andy Murray verpasst Challenger-Titel in Biella

Andy Murray hat den Triumph beim ATP-Challenger-Turnier in Biella verpasst. Der Schotte unterlag Illya Marchenko im Finale in zwei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 18:56 Uhr

Andy Murray hat den Titel in Biella verpasst

Aufgrund einer Corona-Infektion war Andy Murray die Teilnahme an den Australian Open untersagt worden und so entschied sich der dreifache Grand-Slam-Sieger dazu, seine Saison auf Challenger-Ebene zu eröffnen. Im italienischen Biella spielte sich der an Position eins gesetzte Schotte relativ ungefährdet ins Endspiel, in diesem war der 33-Jährige jedoch chancenlos.

Illya Marchenko, gegen den Murray bis dato eine 2:0-Bilanz vorzuweisen hatte, benötigte nur etwas mehr als 85 Minuten, um seinen ersten Erfolg gegen den ehemaligen Weltranglistenersten einzufahren. 6:2 und 6:4 hieß es am Ende aus Sicht des Ukrainers, der im Laufe der Woche unter anderem auch die Nummer zwei des Turniers, Federico Gaio, geschlagen hatte.

Gaio wird auch jener Spieler sein, gegen den Murray in der kommenden Woche beim Challenger-Event "Biella 2" sein erstes Match bestreiten wird. Danach könnte der Brite auf den topgesetzten Alejandro Davidovich Fokina treffen. Marchenko wird gegen Giulio Zeppieri eröffnen.

