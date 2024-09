Andy Roddick und Nick Kyrgios - Rat von den Aufschlagprofis

Man sollte sich nie zu schade sein, Tipps von anderen anzunehmen. Vor allem, wenn man da so viel mitnehmen kann wie bei Nick Kyrgios und Andy Roddick.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 22:39 Uhr

© Getty Images Überkopf ist Nick Kyrgios eine Koryphäe

Nick Kyrgios hat eigenen Angaben nach ganz schön gestaunt, wer sich da mit ihm in Kalifornien zum Aufschlagtraining verabredet hatte: Naomi Osaka nämlich, die sich vom Australier ein paar Tipps holen wollte. Eine viermalige Grand-Slam-Siegerin wolle von ihm etwas lernen, das fand Kyrgios, der dieser Tage als TV-Experte und On-Court-Interviewer unterwegs ist, dann schon wieder lustig.

Und es hat ja geholfen. Denn am Service hat es nicht gelegen, dass Osaka in Runde zwei an Karolina Muchova gescheitert ist. Eher an ein paar wilden Schlägen, die man allerdings auch aus dem Repertoire von Nick Kyrgios kennt.

Gauff übt mit Roddick

Der Wimbledon-Finalist von 2022 ist nicht der einzige männliche Profi, der ganz spezifische Ratschläge zur Spieleröffnung parat hat. Andy Roddick, ehemals die Nummer eins der Welt und 2003 der letzte US-Champion im Einzel bei den US Open, hat sich vor Jahren schon mal Jensen Brooksby (wer sich an den jungen Mann erinnern kann) angedient. Und hat auch mit Coco Gauff für ein paar Tage am Aufschlag gearbeitet. In Absprache mit Brad Gilbert, wie zu vermuten ist.

Im Gegensatz zu Osaka hat Titelverteidigerin Gauff ja noch was vor bei den diesjährigen US Open. Und gegen Emma Navarro, gegen die sie vor ein paar Wochen in Wimbledon ausgeschieden ist, wird sie auch einen sehr guten Aufschlag brauchen.