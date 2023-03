Anett Kontaveit hofft trotz chronischer Verletzung auf Schmerzfreiheit

Anett Kontveit fehlt weiterhin auf der Tour - und der Weg zurück wird wohl kein leichtes Unterfangen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 09:25 Uhr

Kontaveit hatte sich mit einem fabulösen Saisonendspurt 2021 und einem tollen Saisonbeginn 2022 bis auf Rang 2 der WTA-Welt gespielt, vor allem dank Siegen in Serie unter geschlossenem Dach. Dann kam eine Coronaerkrankung, die sie lange Zeit beschäftigte, und nun wird die Estin von dauerhaften Rückenproblemen vom Tennisspielen abgehalten.

Nur noch auf Platz 61 ist Kontaveit aktuell notiert, seit ihrer Aufgabe in Abu Dhabi vor einem Monat fehlt sie. Gegenüber dem estnischen Portal Delfi Sport (und aufgegriffen von der englischen Website ERR News) erklärte Kontaveit nun, dass sie wohl nie mehr verletzungsfrei spielen könne. "Bei meiner Verletzung handelt es sich konkret um degenerative Veränderungen der Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule und um eine Reizung aufgrund einer früheren Verletzung des linken Oberschenkels", so die 27-Jährige, die seit 2022 vom Ex-Kerber-Coach Torben Beltz trainiert wird.

Sie gehe die Probleme mit speziellen Physio-Übungen an, so Kontaveit, eine Heilung scheint jedoch ausgeschlossen. "Wahrscheinlich werde ich nie ganz frei davon sein, aber es so gut in den Griff zu bekommen, dass ich weiterhin schmerzfrei spielen kann, wird hoffentlich machbar sein."

Aktuell peilt Kontaveit ein Comeback bei den Miami Open an, hier ist sie zumindest gemeldet.