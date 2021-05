Angelique Kerber - Die Hoffnung liegt auf dem Rasen

Angelique Kerber ist bei den french Open zum dritten Mal in Folge in Runde eins gescheitert. Besserung versprechen die kommenden Turnierwochen - die finden nämlich auf Rasen statt.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 19:25 Uhr

Die Sonne lachte vom Himmel über Paris. Auf Platz 14 des großen Tennis-Festivalgeländes Roland Garros waren endlich wieder Zuschauer mit von der Partie. Doch vom sonnigen Grand Slam-Aufbruchgefühl in Frankreichs Kapitale bekam Angelique Kerber am letzten Maisonntag nicht wirklich etwas zu spüren: Nach 86 Erstrundenminuten war ihr French Open-Auftritt des Jahres 2021 auch schon wieder vorbei, besiegelt hatte den unzeitigen Abschied die ukrainische Qualifikantin Anhelina Kalinina mit einem weithin makellosen 6:2, 6:4-Sieg. „Ich bin froh, bald auf Rasen spielen zu können“, sagte Kerber hinterher frustriert, „ich hatte mir wirklich mehr erhofft hier.“

Paris bleibt in Kerbers Karriere das Turnier der offenen Rechnungen und unerfüllten Träume. Die frühere Weltranglisten-Erste hat flächendeckend Erfolgsspuren im Tourbetrieb hinterlassen, sie hat die Grand Slam-Turniere in Wimbledon, Melbourne und New York gewonnen, sie holte sich eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, und sie rückte auch mit dem deutschen Fed Cup-Team bis ins Endspiel der Teamkonkurrenz vor.

Wenn es allerdings um den Siegerpokal im Stadion Roland Garros ging, war Kerber nie wirklich in der heißen Phase im Spiel, zwei Viertelfinal-Teilnahmen sind und bleiben wohl ihre Bestwertungen unterm Eiffelturm. „Gelassen“ und „entspannt“ wollte sie nun ins Geschehen eingreifen, „ohne großen Druck“, aber nach passablen Auftritten in der Vorbereitungszeit wirkte Kerber völlig verkrampft und oft auch ideenlos gegen ihre 24-jährige Herausfordererin. „Das war jetzt nicht das Tennis, was ich von mir erwartet habe“, sagte Kerber nach der bitteren Kurzarbeit, „ich habe viel zu lange gebraucht, um überhaupt Stabilität zu finden.“

Kerbers magere Bilanz in Paris

In ihren späten Karrierejahren wirkt der French Open-Termin, der Höhepunkt der jährlichen Sandplatzsaison, eher wie eine leidige Pflichtübung für Kerber – ein Event, in den sie ohne große innere Überzeugungskraft geht. Fünf Mal bei den letzten sechs Turnierauflagen wurde die 33-jährige nun auf Anhieb wieder nach Hause geschickt, eine erstaunlich magere Bilanz selbst für eine Spielerin, die erklärtermassen nicht die größten Sympathiewerte für die Rutschübungen im Sand hat. Hinzu kommt 2021 der Eindruck, dass Kerber sich immer noch in einer Art Aufholjagd zur enteilten Weltspitze befindet – nach dem mißratenen Start in Australien mit der Zwangsquarantäne und wochenlanger Formkrise. Ein bisschen Selbstbewußtsein nach zwei, drei Siegen in der Sandplatzzeit zuletzt reichten dann doch nicht aus, um die deutsche Frontfrau irgendwie in die Pariser Erfolgsspur zu schicken. „Man hat bei der Niederlage wieder gesehen, wie sie mit zu vielen eigenen Problemen und Zweifeln beschäftigt war. Da war einfach die Handbremse angezogen“, sagte DTB-Frauenchefin Barbara Rittner bei Eurosport.

Kalinina, gestählt durch drei überzeugende Qualifikationssiege, übernahm sofort nach dem Anpfiff das Kommando auf Court 14. Nach 17 Minuten führte die Ukrainerin schon mit 5:0, Kerber schlich demoralisiert zu ihrem Pausenstuhl. Sie holte dann zwar noch zum 2:5 auf, konnte den 0:1-Satzrückstand aber nicht verhindern. Im zweiten Satz ein ähnliches Bild: Kalinina lag rasch 5:0 vorne, war die dominierende Kraft. Geriet dann aber gegen eine mit dem Mute der Verzweiflung kämpfende Kerber plötzlich noch einmal in Bedrängnis. Beim Stand von 4:5 hatte Kerber sogar einen Breakball zum 5:5-Ausgleich. Aber kurz danach war die Partie vorüber, mit dem zweiten Matchball Kalininas. Grün ist nun Kerbers Zukunft und Hoffnung. Bei den deutschen Rasenturnieren nach Roland Garros - in Berlin und Bad Homburg. Und dann in Wimbledon.

