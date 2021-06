Angelique Kerber: "Ich reise ohne Druck nach Wimbledon"

Nach ihrem Triumph beim WTA-250-Turnier in Bad Homburg reist Angelique Kerber mit viel Selbstvertrauen, aber "ohne Druck" nach Wimbledon.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 08:10 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Zimmer/Maurer (Bad Homburg) Angelique Kerber konnte in Bad Homburg viel Selbstvertrauen tanken

Fast drei Jahre lang musste Angelique Kerber warten, um endlich wieder eine Trophäe in den Himmel recken zu dürfen. "Dieser Titel bedeutet mir so viel. Ich bin froh, endlich mal wieder ein Turnier gewonnen zu haben. Besser hätte es nicht laufen können", meinte die Deutsche nach ihrem Erfolg in Bad Homburg, dem ersten seit jenem in Wimbledon 2018 .

Da scheint es genau zu passen, dass die 33-Jährige nun an den Ort ihres größten Triumphes zurückkehren wird. Und auch heuer scheint für Kerber, die in Bad Homburg vor ihrem Finalerfolg über Katerina Siniakova unter anderem auch die Nummer eins des Turniers Petra Kvitova geschlagen hatte, im Tennismekka nichts unmöglich.

Kerber fühlt sich auf Rasen zuhause

Denn eine wirkliche Topfavoritin auf den Titel kristallisierte sich in den vergangenen Wochen nicht heraus, zudem fühlt sich die Weltranglisten-28. auf dem Grün zuhause. "Das ist mein Belag. Ich habe mich auf Rasen sehr wohlgefühlt und freue mich einfach, endlich mal wieder ein Turnier gewonnen zu haben", betonte Kerber nach dem 13. Titel ihrer Laufbahn.

Bereits in zwei Wochen könnte in der britischen Hauptstadt Nummer 14 folgen: Es wäre dies angesichts der langen Durststrecke und damit einhergehenden Rücktrittsaufforderungen der wohl schönste Turniersieg in Kerbers Karriere. Die ehemalige Weltranglistenerste selbst wollte aber noch nicht in allzu große Euphorie verfallen.

Mögliches Drittrundenduell mit Serena Williams

Aus diesem Grund blickte Kerber, die in Wimbledon am Dienstag gegen Nina Stojanovic eröffnet, auch noch nicht auf ein mögliches Drittrundenduell mit Serena Williams voraus. "Ich habe nur auf meine erste Runde geschaut. Mehr will ich nicht wissen", erklärte die 28-Jährige in Bad Homburg.

Kerber will sich von potentiellen Störfeuern nicht aus der Ruhe bringen lassen. Denn auch die Deutsche weiß, dass in Wimbledon durchaus Chancen auf ihren vierten Grand-Slam-Titel vorhanden sind - verrückt machen lässt sie sich davon allerdings nicht. "Ich reise ohne Druck nach Wimbledon", so Kerber.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Wimbledon