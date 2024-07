Decathlon Artengo-Bälle-Test: Für jeden Geschmack etwas dabei!

Vier tennisnet-Leser, die selbst eine richtig gute Kugel spielen, bekamen von Decathlon Artengo die Möglichkeit, drei verschiedene Ball-Sorten zu testen – lest hier ihre Einschätzungen. Vielleicht ist auch der richtige Ball mit den gewünschten Eigenschaften für euch dabei?

zuletzt bearbeitet: 16.07.2024, 10:49 Uhr

Der auf der ATP-Tour etablierte Artengo Comfort Pro kam bei den Testern besonders gut an.

Mit drei verschiedenen Ball-Sorten zur jeweiligen UVP von 7,99 Euro deckte Artengo laut Hersteller-Angaben ein möglichst breites Portfolio an Eigenschaften für den Test durch die vier tennisnet-Leser ab. So ist der „Control Pro“ auf Robustheit und Kontrolle ausgelegt, während der „TB 930 Speed“ für Geschwindigkeit und Langlebigkeit konzipiert ist. Seine Vielseitigkeit aus Balance, Dynamik und Kontrolle hat der „Comfort Pro“ als offizieller Turnierball des ATP-250er-Turniers in Metz bereits unter Beweis gestellt.

Frei nach dem Motto - „es gibt niemals eine zweite Chance für den ersten Eindruck“ – zeigten sich die vier Tester bei allen drei Ballsorten äußerst zufrieden mit der Verpackung und der Verarbeitung der Bälle. So kommentierte Benjamin Busch (LK 8,8) vom Tennisverein Westerburg: „Die Artengo-Bälle sind in einer robusten, recycelbaren Kunststoff- Verpackung mit modernem Design und sicherem Verschluss verpackt. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die für eine gleichmäßige Oberfläche und präzises Sprungverhalten sorgen. Die sauberen Nähte und die Einhaltung offizieller Standards in Gewicht und Größe machen sie ideal für Turniere und Training“.

Artengo Control Pro

„Nomen est Omen“ – so zeigten sich alle vier Tester von der Kontrollfähigkeit des Balls begeistert. So schilderte Felix Wormbächer (LK4): „Ich empfand den Control Pro als sehr angenehmen Ball zum Spielen. Sowohl die Geschwindigkeit als auch das Absprungverhalten war für mich optimal, somit war auch die Kontrolle über den Ball ohne Eingewöhnungszeit gegeben.“

Auch in Sachen Druckbeständigkeit zeigte sich der Spieler des TC Weiß-Rot Coburg überzeugt: „Im Vergleich zu vielen anderen Bällen hält dieser der intensiven Belastung sehr lange Stand und auch der Druck bleibt lange konstant.“

Einzig die Haltbarkeit des Filzes wurde von Sven Lemstra (LK 1,5) vom TC GW Luitpoldpark etwas kritisch gesehen, der aber auch die Spielfähigkeit lobte: „Am Anfang gute Kontrolle, die dann etwas nachlässt. Nach 1,5 bis 2 Stunden deutlich sichtbare Abnutzung des Filzes im Gegensatz zu den anderen Test-Bällen. Aber der Ball ist nicht geplatzt und macht auch nicht den Eindruck. Der Balldruck ist weiterhin gut.“

Artengo TB 930 Speed

Auch dieser Ball machte seinem Namen bei den Testern alle Ehre. Am hohen Tempo erfreute sich vor allem Richard Sperling (LK 7) vom TC Widdersdorf: „Der Ball springt gerade bei trockenen Verhältnissen sehr hoch ab. Auffallend ist die hohe Geschwindigkeit, es macht Spaß ihn zu beschleunigen“. Trotz des hohen Tempos empfand er dennoch ein gutes Maß an Kontrolle, indem er die Rückmeldung als „stark und genau“ beschrieb. Zur Haltbarkeit des Balles ergänzte er: „Auch nach einigen Stunden lebt der Ball. Verfärbung zwar sehr schnell, aber er hält die Stabilität.“

Andere Tester benötigten etwas mehr Eingewöhnungszeit, um sich an das enorme Tempo der Bälle zu gewöhnen. So kommentierte Felix Wormsbächer: „Sowohl die Ballgeschwindigkeit als auch das Absprungverhalten war sehr gewöhnungsbedürftig. Die Bälle haben den Schläger wie Kanonenkugeln verlassen und sind zu Beginn sehr hoch abgesprungen. Mit der Zeit hat sich das zum Glück etwas gelegt.“

Ähnlich erging es Sven Lemstra, der den Ball eher Spielern mit geraden Schlägen nahelegt: „Die Bälle fliegen sehr schnell und nehmen nur bedingt den Spin an. Dadurch, dass der Spin weniger effektiv angenommen wird, spielt man selbst schneller und weniger Spin, wodurch der Ballabsprung flacher wird.“ Zur Langlebigkeit der Bälle kann er nur positives ergänzen: „Wo der Druck am Anfang zu hart und schwer war, wird dieser im Verlauf besser und fühlt sich am Ende gut an. Auch der Filz geht etwas auf, was einem das Gefühl gibt, dass der Ball im Zeitverlauf den Spin besser annimmt und sich dadurch etwas besser kontrollieren lässt.“

Artengo Comfort Pro

Kaum etwas auszusetzen, oder wie es auch formuliert wurde „kritisieren auf ganz hohem Niveau“, gab es beim bereits auf der ATP-Ebene etablierten Ball. So lobte Sven Lemstra: „Das beste Ballgefühl aller Test-Bälle. Fühlt sich nicht zu hart oder luftig an. Auch im Vergleich zu anderen Marken ein guter Ball.“ Auch Ballgeschwindigkeit und Absprungverhalten begeisterten den Regionalliga-Spieler: „Nimmt Spin sehr gut an, dadurch entspricht die Ballgeschwindigkeit und das Absprungverhalten dem eigenen Schlag. Kann das Tempo und Verhalten über zwei Stunden aufrecht halten.“

Auch Richard Sperling zeigte sich von der Spielfähigkeit begeistert: „Gute Rückmeldung im Schläger, Bälle sind gut zu kontrollieren. Nicht zu schnell, aber man kann mit ihnen ausgewogen arbeiten. Der Ball springt je nach Verhältnissen durchschnittlich hoch ab. Eher etwas weicheres Spielgefühl, nicht so schnell wie der Speed aber dennoch kein Anfängerball“.

Fazit:

Die unterschiedlichen Artengo-Bälle weisen eine große Bandbreite an Spieleigenschaften auf, die für jeden Spielertyp bei richtiger Auswahl ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis darstellen.