Arthur Fils, der nächste Stern am Tennishimmel

Der 20-jährige Franzose Arthur Fils ist der neue Titelträger des ATP-Tour-500-Turniers ins Hamburg. Und nicht nur das: Der Ausnahmespieler knackte mit diesem Sieg die Top-20 der Weltrangliste. Dabei war das Turnier gar nicht eingeplant gewesen. Fils war gerade mit Freunden in Cannes, als sein Team ihn nach Hamburg schickte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 01:29 Uhr

“Eigentlich war ich gerade mit meinen Freunden im Urlaub”, sagte Arthur Fils, als Trainer Sebastian Grosjean anrief, um seinen Schützling nach Hamburg zu schicken. Eine Entscheidung, die den 20-jährigen Franzosen unter die Top 20 der Welt brachte.

Seit er fünf Jahre alt ist, ist die Nummer Eins der Weltrangliste zu werden, das Ziel des Hamburg-Open-Champions. Spielerisch hat Arthur Fils im Finalspiel gezeigt, das er das Können hat, die Spitze der Tenniswelt zu erklimmen. Und auch am Selbstbewusstsein scheitert es bei dem Franzosen nicht. Als beim Finalspiel gegen Heimfavorit die Rufe gegen Fils laut wurden, blieb dieser cool. “Es half mir sogar auf eine Weise. Wir sind hier um Tennis zu spielen und wenn die Leute anfangen zu buhen, gab mir extra Motivation”, sagte Fils nach dem gewonnen Titel. “Aber ich mag Hamburg und werde wiederkommen”, fügte der Franzose noch grinsend hinzu.

Fils: “Das Final-Match (in Hamburg) war eines der besten Matches”

Es war ein Finale der Superlative und auch für Fils etwas Besonderes. “Es war definitiv eines der besten Matches meiner Karriere. Und auf jeden Fall mein bestes Battle”, analysierte Fils. Ob er Schwachstellen habe, wisse Fils gar nicht wie er grinsend erklärte. Aber klar hätte er in dem Match noch einige Sachen anders machen können. “Ich glaube es ist eher der Fokus und vor allem der mentale Part”, sagte Fils auf die Frage, was er noch verbessern könne. Mit Zverev konnte der Franzose auch alles wieder klären. Während des Matches hatte es eine strittige Diskussion gegeben und auch nach dem Match war der Handshake am Netz eher kühl ausgefallen. “Ich hab es auch nicht ganz verstanden. Aber es ist alles gut. Er ist ein toller Typ", sagte Fils. Kein böses Blut zwischen den Spielern. Schon während der Sieger-Zeremonie begoss der wieder lachende Zverev den 20-jährigen mit Champagner.

Die nächste Etappe sind die Olympischen Spiele in Paris, auf die sich Fils schon besonders freut. Morgen um 6:00 Uhr morgens geht es zurück nach Frankreich.